“Yo voté”; Muerte del mexicano Lorenzo Salgado por ICE sacude elecciones en Texas

El disparo a quemarropa con el que un agente del ICE asesinó al mexicano Lorenzo Salgado Araujo rebotó en las urnas electorales y ha dejado malheridos, en las tendencias de votación, a los candidatos republicanos de Texas.

El nombre de Lorenzo Salgado se convirtió en un movimiento electoral que alcanza a las principales campañas políticas del estado de Texas, cuyo gobierno ha sido, durante la última década, sinónimo de políticas antiinmigrantes, rudeza, retórica y militarización de la frontera.

El día que abrieron las urnas para las elecciones anticipadas en Houston, el 19 de octubre, Ronaldo, uno de los hijos de Lorenzo, fue a votar. A su regreso a casa, pasó por el altar que la gente erigió en memoria de su padre, donde pegó la calcomanía de su boleta con la leyenda “Yo voté”. Dos mujeres lo vieron e hicieron lo mismo.

La voz se corrió y pronto un enjambre de electores empezó a tapizar el altar con calcomanías, en una movilización más fuerte que el disparo que acabó con la vida de aquel padre de familia que había vivido en Houston durante 35 años sin antecedentes penales y que era un próspero pequeño empresario mexicano del sector de la construcción.

Lorenzo Salgado encarnaba el sueño americano. Es exactamente el tipo de persona que queremos en este país”, declaró recientemente, en entrevista, James Talarico, quien se perfila para convertirse este martes en el primer demócrata en ganar un puesto de elección popular en Texas, un añejo bastión republicano.

“Lorenzo Salgado era un hijo de Dios, dotado de un valor infinito”, dijo Talarico en un discurso. El aspirante, de perfil religioso, ha basado buena parte de su campaña en preceptos cristianos.

Ronaldo, uno de los hijos de Lorenzo, fue a votar. A su regreso a casa, pasó por el altar que la gente erigió en memoria de su padre, donde pegó la calcomanía de su boleta con la leyenda “Yo voté”. Dos mujeres lo vieron e hicieron lo mismo. Especial

Lorenzo, nuestro compatriota texano, merece justicia. Y eso es exactamente por lo que lucharé en el Senado de Estados Unidos”, advirtió.

También Gina Sandoval, una abogada laboral que disputa la gubernatura a Gregg Abbott y busca convertirse en la primera mujer latina en gobernar Texas, se ha pronunciado sobre la muerte de Lorenzo Salgado.

Los texanos, y todos los estadounidenses, merecen plena transparencia sobre este tiroteo, incluida la publicación de las grabaciones de las cámaras corporales y de los vehículos. Me sumo a los llamados para que comience lo antes posible una investigación transparente que incluya a los Rangers estatales”, demandó Sandoval.

Los electores que buscan justicia para Lorenzo Salgado en las urnas se han movilizado principalmente en el East End de Houston, la zona donde un agente del ICE mató a Salgado mediante un uso excesivo e innecesario de la fuerza, de acuerdo con los testimonios y videos disponibles.

Lorenzo conducía una camioneta tipo van para recoger a su equipo de trabajadores de la construcción al amanecer del 7 de julio, cuando dos vehículos sin distintivos comenzaron a acosarlo y a cerrarle el paso.

El padre de familia, que había llegado a Texas cuando era adolescente, detuvo el vehículo que conducía. Mientras esperaba que los agentes que lo rodeaban por ambos costados le pidieran identificarse, uno de ellos, Gregory Feathers, introdujo el brazo por la ventanilla del pasajero, empuñando un arma de fuego, y disparó a corta distancia contra el costado de Lorenzo.

El médico forense del condado de Harris determinó que la muerte de Lorenzo Salgado fue un asesinato.