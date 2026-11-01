Irán declara como organizaciones terroristas a la Fuerza Aérea y Marina británicas

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La República Islámica de Irán colocó a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea del Reino Unido de la Gran Bretaña como organizaciones terroristas. A través de un comunicado que difundió este domingo en su sitio web oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán señaló además que el servicio de inteligencia exterior británico MI6 es considerado como un “grupo hostil”.

(MI6) será clasificado como un grupo hostil de conformidad con la Nota 2 del Artículo 1 de la Ley sobre Aumento de las penas por espionaje y cooperación con el régimen sionista y países hostiles contra la seguridad e intereses nacionales, y las disposiciones de esta ley se aplicarán a la agencia británica. En virtud de la Ley sobre Contramedidas contra la designación por parte de Estados Unidos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, la Marina Real y la Real Fuerza Aérea del Reino Unido quedarán sujetas a dicha ley y, por consiguiente, serán designadas como organizaciones terroristas”, explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán en su comunicado.

El gobierno iraní justificó estas medidas al señalar que responden a las acciones que considera hostiles por parte del Reino Unido, así como a las políticas de Londres contra la República Islámica. En ese sentido, la cancillería iraní sostuvo que su gobierno está decidido a tomar las medidas necesarias para proteger su seguridad nacional y sus intereses.

En el documento, Teherán señaló particularmente la participación británica en la guerra que, según el comunicado, fue impuesta por Estados Unidos e Israel contra Irán durante el último año. Entre las acciones que atribuyó al gobierno británico mencionó el suministro de bases e instalaciones militares y logísticas ubicadas en territorios bajo jurisdicción del Reino Unido.

AFP

También señaló como antecedente la decisión del gobierno británico, del 13 de julio de 2026, de someter al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) a la Ley de Amenazas Estatales de 2026.

Irán clasifica al MI6 como grupo hostil

Como parte de las medidas anunciadas, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní estableció que, a partir del 1 de noviembre de 2026, el Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido (MI6) será considerado un grupo hostil.

Al respecto, el comunicado establece que el MI6 “será clasificado como un ‘grupo hostil’”, con fundamento en la legislación iraní sobre el aumento de las penas por espionaje y cooperación con el régimen sionista y países hostiles contra la seguridad e intereses nacionales.

La cancillería precisó que las disposiciones de dicha legislación también serán aplicables a la agencia británica.

Foto: Reuters / Archivo.

Marina Real y Fuerza Aérea británicas, designadas terroristas

En cuanto a las fuerzas militares del Reino Unido, Irán determinó que la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas quedarán sujetas a la Ley sobre Contramedidas contra la designación por parte de Estados Unidos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista.

Con base en esa legislación, el gobierno iraní anunció que ambas fuerzas serán consideradas organizaciones terroristas. La decisión forma parte de la respuesta que Teherán atribuye a las medidas adoptadas por Londres contra el CGRI.

Finalmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán defendió la legalidad de sus disposiciones y sostuvo que fueron tomadas bajo el principio de reciprocidad.

“Es evidente que estas medidas se han adoptado de conformidad con los principios del derecho internacional y en el marco del principio de reciprocidad, y el gobierno británico será responsable de sus consecuencias”, advirtió la cancillería.

*mcam