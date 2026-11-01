Donald Trump prepara plan para gobernar por decreto si los demócratas recuperan el Congreso

La Casa Blanca del presidente Donald Trump lleva meses preparando una estrategia para mantener en marcha sus principales prioridades de gobierno ante un posible cambio de poder en el Congreso, mediante el uso de facultades ejecutivas que no requieren la aprobación de nuevas leyes.

De acuerdo con información de Reuters, altos funcionarios de la administración estadounidense, entre ellos el subjefe de gabinete Stephen Miller y el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, trabajan desde abril con el equipo jurídico presidencial para identificar medidas que Trump podría implementar unilateralmente.

Los planes contemplan acciones en materia de política migratoria, aranceles comerciales, costos de vivienda y gasto federal, así como una revisión de los límites legales del poder presidencial para anticipar posibles impugnaciones judiciales.

El objetivo es mantener la capacidad de decisión de la administración republicana incluso si los demócratas consiguen una mayoría legislativa en las elecciones de noviembre.

Trump prepara estrategia ante derrota en el Congreso

Los demócratas necesitan obtener una ganancia neta de cuatro escaños tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para revertir las actuales mayorías republicanas, de 218 a 214 y de 53 a 47, respectivamente.

Las encuestas citadas por Reuters muestran a los demócratas con posibilidades favorables de recuperar la Cámara de Representantes, mientras que la contienda por el Senado permanece demasiado cerrada para anticipar un resultado.

Aunque Trump ha realizado mítines en distintas partes del país para respaldar a los candidatos republicanos, sus asesores preparan en privado un escenario político diferente para 2027.

La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, rechazó la posibilidad de que la administración esté anticipando una derrota electoral.

Esta Administración y los republicanos con sentido común seguirán protegiendo nuestras fronteras, restableciendo la ley y el orden, devolviendo más dinero a los bolsillos de los trabajadores estadounidenses y logrando victorias para el pueblo estadounidense", afirmó.

El presidente estadounidense Donald Trump. AFP

Aranceles, inmigración y vivienda

Entre las propuestas que estudia la administración Trump se encuentran nuevos aranceles a las importaciones de minerales críticos y turbinas eólicas, así como restricciones adicionales para determinados visados de estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales.

También se analizan medidas para reducir los costos de la vivienda y la construcción, en un contexto en el que el encarecimiento de estos sectores representa uno de los principales desafíos económicos para los hogares estadounidenses.

Las agencias federales han presentado propuestas y análisis jurídicos para determinar cuáles de estas acciones pueden implementarse sin una nueva legislación.

El asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, y su equipo estudian "qué puede hacer Trump legalmente por su cuenta, hasta dónde podría llegar al límite de su autoridad y cómo defender esas decisiones ante los tribunales", señaló un funcionario citado por Reuters.

Trump ya ha sido informado de los preparativos y participa en las discusiones sobre el alcance de sus facultades ejecutivas.