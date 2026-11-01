Elecciones EU: Revés a Trump; jueza rechaza intento de bloquear elección en Alaska

Una jueza federal de Estados Unidos rechazó una demanda impulsada por el gobierno de Donald Trump que buscaba condicionar la certificación de los resultados electorales en Alaska, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre la intervención presidencial en los procesos democráticos.

La magistrada Sharon Gleason desestimó el domingo la solicitud del Departamento de Justicia para bloquear la certificación de la elección al Senado si el actual legislador republicano Dan Sullivan pierde frente a la candidata demócrata Mary Peltola.

El argumento de la administración Trump se centraba en la participación de un segundo candidato llamado Dan Sullivan, cuya presencia en la boleta, según la demanda, habría confundido a los votantes que pretendían apoyar al senador republicano.

La jueza rechazó la acción legal por considerarla inviable y advirtió sobre los riesgos de modificar las reglas electorales de manera tardía.

La demanda fue presentada por el Departamento de Justicia después de que Trump afirmara haber ordenado personalmente la acción legal.

El gobierno buscaba que, en caso de una derrota del senador republicano Dan Sullivan, se realizara una investigación para determinar cuántos votos obtenidos por el segundo candidato con el mismo nombre correspondían realmente a personas que pretendían elegir al legislador en funciones.

La administración sostuvo que la participación del segundo Sullivan podría haber alterado el resultado de la contienda, al dividir el voto de los electores que respaldaban al republicano.

Sin embargo, la jueza Sharon Gleason rechazó la solicitud y desbarató el intento de condicionar la certificación electoral a una investigación posterior sobre las preferencias de los votantes.

La resolución representa un revés para la estrategia legal de Trump en Alaska, uno de los estados donde los demócratas buscan obtener escaños republicanos para disputar el control del Senado.

Mary Peltola niega promover a un candidato homónimo

La candidata demócrata Mary Peltola negó haber reclutado deliberadamente al segundo Dan Sullivan para confundir a los electores o perjudicar al senador republicano.

La demanda del gobierno estadounidense sostenía que Peltola habría intentado obtener una ventaja electoral mediante la participación de un candidato con el mismo nombre que su rival.

No obstante, la jueza Gleason consideró inviable la petición de modificar el proceso de certificación con base en esas acusaciones.

El caso pone en el centro del debate la posibilidad de cuestionar los resultados electorales a partir de sospechas sobre la intención de los votantes y la participación de candidatos con nombres similares.

Alaska forma parte de los estados en los que los demócratas buscan arrebatar escaños republicanos para intentar recuperar la mayoría en el Senado.

La contienda entre Dan Sullivan y Mary Peltola adquiere relevancia en un escenario político marcado por la estrecha disputa entre ambos partidos por el control del Congreso.

Una eventual victoria demócrata en Alaska podría modificar el equilibrio legislativo y limitar la capacidad de Trump para avanzar en sus prioridades políticas durante la segunda mitad de su mandato.

El caso judicial también ha generado preocupación por la posibilidad de que el gobierno republicano cuestione derrotas electorales mediante demandas relacionadas con la certificación de resultados.