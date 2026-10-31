Irán advierte a Estados Unidos sobre posibles nuevos ataques y amenaza con ampliar el conflicto

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, lanzó una advertencia a Estados Unidos ante las crecientes especulaciones sobre una posible reanudación de los enfrentamientos en Medio Oriente.

A través de un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram, Jamenei aseguró que cualquier nueva acción militar o ataque terrorista contra Irán recibiría una respuesta contundente por parte de las fuerzas armadas iraníes.

Si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la República Islámica y la nación iraní las que determinen el momento y las condiciones para ponerles fin”, señaló el mensaje.

De acuerdo con una nota publicada en el sitio web oficial del líder iraní, Mojtaba Jamenei sostuvo una reunión con altos mandos militares durante la cual instruyó a las fuerzas armadas a responder a cualquier agresión proveniente de Estados Unidos o Israel.

Según la publicación, el dirigente indicó que cualquier amenaza deberá recibir una respuesta “inmediata, contundente y sin restricciones geográficas”.

La declaración ha elevado la tensión regional en un momento en que varios gobiernos intentan evitar una nueva escalada militar.

Por su parte, el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohamad Akraminia, afirmó que una eventual ofensiva estadounidense podría provocar una ampliación significativa del conflicto en Medio Oriente.

A través de un mensaje publicado en la red social X, sostuvo que cualquier nueva intervención impulsada por Washington podría extender las hostilidades a una zona geográfica mucho más amplia.

Las declaraciones coinciden con una etapa de intensa actividad diplomática orientada a contener una nueva crisis regional.

Continúan contactos diplomáticos

Mientras aumentan las advertencias entre las partes, diversos mediadores mantienen contactos para intentar reducir las tensiones.

Según reportes citados por medios internacionales, representantes de Qatar se encuentran en Teherán realizando gestiones diplomáticas, mientras que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, habría enviado una comunicación al jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el contenido de esos intercambios.

En medio de este contexto, la televisión estatal iraní informó que dos pescadores desaparecidos tras un ataque contra su embarcación en el estrecho de Ormuz fueron localizados con vida.

Las autoridades iraníes habían acusado previamente a Estados Unidos de estar detrás de ese incidente, aunque Washington no se ha pronunciado públicamente sobre dichas acusaciones.

Con información de AFP.