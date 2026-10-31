Irán amenaza con respuesta "sin límite geográfico" si EU e Israel reanudan la guerra

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, advirtió el sábado a Estados Unidos e Israel que no lancen nuevos ataques, tras las amenazas de ambos países de reanudar la guerra en Oriente Medio después de las elecciones.

Mientras Estados Unidos e Israel han intensificado sus amenazas de ordenar nuevos ataques, el vicepresidente JD Vance envió en los últimos días una carta a funcionarios iraníes en un intento por reactivar el diálogo, señaló Teherán.

"Leí la carta. Aún no he respondido. Su tono ha cambiado por completo", dijo Mohsen Rezaei, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en un video transmitido por la televisión iraní.

Rezaei afirmó que el cambio de tono era "una buena señal" y que mostraba que Irán había "consolidado su victoria".

En las últimas semanas, el presidente estadunidense Donald Trump y su aliado israelí Benjamin Netanyahu han vuelto a amenazar a la República Islámica. Algunas informaciones de prensa mencionan una posible campaña militar corta e intensa después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el martes.

Mojtaba Jamenei reaccionó en un comunicado y amenazó con una respuesta "inmediata, poderosa y sin límite geográfico".

"Si los enemigos lanzan de nuevo ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la república islámica y el pueblo iraní quienes determinen el momento y las condiciones de su final", afirmó Jamenei.

Además, el líder supremo ordenó a los responsables militares que actualizaran la lista de objetivos para incluir en ella "todo tipo de activos materiales e inmateriales pertenecientes al enemigo estadunidense-sionista".

Irán ya ha amenazado con atacar centros de datos y sistemas de inteligencia artificial, así como los cables submarinos en el estratégico estrecho de Ormuz, con el fin de perjudicar a Estados Unidos y a sus aliados regionales.

Ante este clima de amenazas, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, dijo este sábado que Trump no ha tomado aún una decisión sobre nuevos ataques contra Irán. Rubio aclaró que el gobierno no se toma "este asunto a la ligera", en una conferencia de prensa del G20 en Atlanta, Georgia.

Irán abre la puerta al diálogo con condiciones

A pesar de las negociaciones en curso bajo los auspicios del mediador catarí y de la carta enviada por Vance, "examinada" al más alto nivel, el jefe de la diplomacia, Abás Araqchi, dijo que "no ve la necesidad de un encuentro con los estadunidenses".

"Si Estados Unidos acepta las condiciones de Irán, entonces Teherán decidirá si las negociaciones deben ser directas o indirectas", dijo Araqchi en declaraciones al canal Al Jazeera, publicadas por la agencia estatal IRNA.

Mojtaba Jamenei no se ha visto en público desde que asumió como guía supremo tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, el 28 de febrero, al inicio de la ofensiva estadunidense-israelí en Oriente Medio.

Tras 40 días de bombardeos, se alcanzó un alto al fuego en abril, seguido de un protocolo de acuerdo irano-estadunidense en junio, pero la frágil tregua saltó por los aires este verano boreal.

"No puedo decir con certeza si la guerra va a reanudarse o no, pero, lamentablemente, somos un pueblo que, de alguna manera, espera la guerra, sencillamente porque llevamos un año viviendo en un periodo de transición", lamentó Farima, de 62 años, a la AFP en las calles de Teherán.

Otros iraníes prefieren no preocuparse.

"No tememos otra guerra, llevamos 48 años en guerra", afirmó Ebrahim, un vendedor cuarentón, en referencia al advenimiento de la República Islámica en 1979.

Las urnas pesan sobre Washington y Tel Aviv

Las miradas están ahora puestas en las elecciones estadunidenses, claves para el Partido Republicano del presidente. La confianza en Trump está en su nivel más bajo: los estadunidenses lo consideran responsable del elevado costo de la vida, mientras la guerra ha sacudido la economía mundial y disparado los precios del petróleo.

Por su lado, Netanyahu ya tiene el veredicto de las urnas. Al término de unas legislativas muy reñidas el 27 de octubre, su bloque superó a la principal coalición de la oposición, pero quedó lejos de la mayoría necesaria para mantener el control del Parlamento. Ahora se esperan varias semanas de negociaciones.

La noche de la votación, Netanyahu estimó que Israel tenía "una oportunidad histórica única" con el presidente estadunidense de "eliminar definitivamente la amenaza existencial" de la República Islámica.

En Teherán, el portavoz del ejército, Mohamad Akraminia, también lanzó amenazas.

"Si el presidente estadunidense se embarca una vez más en una aventura regional bajo la presión de los sionistas y con el objetivo de satisfacerlos, las llamas de la guerra sin duda arrasarán una zona geográfica mucho más amplia", declaró Akraminia en X.