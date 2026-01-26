Trump dice que aumentará aranceles a productos de Corea del Sur al 25%

El presidente Donald Trump anunció hoy un alza en los aranceles a Corea del Sur al 25%, tras acusar el incumplimiento de un pacto comercial.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadunidense señaló que la decisión responde a la falta de ratificación del acuerdo por parte del Poder Legislativo surcoreano. La medida revierte los beneficios arancelarios negociados previamente y afecta directamente a sectores clave de la economía asiática.

"Dado que el Poder Legislativo de Corea no ha promulgado nuestro Histórico Acuerdo Comercial, lo cual es su prerrogativa, por la presente incremento los ARANCELES de Corea del Sur sobre autos, productos madereros, farmacéuticos y todos los demás ARANCELES recíprocos", escribió el titular del Ejecutivo de los Estados Unidos.

Impacto en el sector automotriz y manufactura

La industria automotriz representa el 27% de las exportaciones totales de Corea del Sur hacia el mercado estadunidense. Bajo el acuerdo que se encontraba vigente de manera provisional, Washington mantenía gravámenes de hasta el 15% en vehículos y autopartes.

Con el restablecimiento de la tasa del 25%, las empresas surcoreanas pierden la ventaja competitiva que habían obtenido frente a otras economías. Actualmente, los exportadores de Japón y la Unión Europea operan bajo acuerdos que mantienen sus aranceles en un nivel del 15%, lo que coloca a Seúl en una posición de desventaja comercial directa en Norteamérica.

La parálisis legislativa en Seúl

El giro en la política comercial de la Casa Blanca ocurre tres meses después de que Donald Trump y su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, firmaran un memorándum de entendimiento en octubre de 2025. Aquel documento incluía compromisos de inversión surcoreana en territorio estadunidense a cambio de la reducción impositiva.

Sin embargo, la Asamblea Nacional de Corea del Sur ha mantenido el proceso de ratificación en pausa, citando la necesidad de revisar las cláusulas de reciprocidad en el sector agrícola y tecnológico. La administración Trump calificó esta demora como una falta de voluntad política para cumplir con lo pactado durante la cumbre bilateral.

Especialistas en comercio exterior sugieren que esta medida podría generar una reconfiguración en las cadenas de suministro globales, especialmente en los componentes electrónicos y farmacéuticos que Washington importa desde la península coreana. Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Comercio de Corea del Sur no ha emitido una respuesta oficial al anuncio.

