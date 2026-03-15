Directriz para republicanos: Evitarán apología a las redadas de cara a las intermedias

La Casa Blanca ha pedido esta semana a los congresistas republicanos que dejen de mencionar las redadas masivas contra inmigrantes de cara a las elecciones intermedias.

El líder de la mayoría en el congreso, Mike Johnson, dijo a legisladores de su partido que promuevan la idea de que los republicanos pasan por un proceso de rectificación, que incluyó la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad, a cargo de las redadas y deportaciones.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, James Blair, dijo a los legisladores republicanos de la Cámara baja en reunión en Doral, Florida, que dejen de hablar de redadas masivas y, si acaso, se concentren en mencionar deportaciones de inmigrantes delincuentes, de acuerdo con un reporte del medio Axios.

Cerca de 50% de los estadunidenses en general —no sólo los latinos y asiáticos americanos— opina que las redadas han sido demasiado agresivas, de acuerdo con recientes encuestas.

La oposición a las redadas de agentes enmascarados aumentó luego de que oficiales presuntamente de ICE mataron a tiros a quemarropa a dos ciudadanos estadunidenses a quienes la administración del presidente Trump se apresuró a acusar de terroristas.

Axios dijo que el consejo de Blair “señala un reajuste de la Casa Blanca, y refleja la creciente preocupación entre algunos republicanos de que los demócratas estén usando con éxito el tema de la política de inmigración de Trump”, dijo Axios.

En la reunión los republicanos discuten esta semana su agenda legislativa y estrategias para tratar de mantener la mayoría en el congreso.

Con el cambio de un congresista de republicano a independiente y el reciente fallecimiento de otro legislador de ese partido, los republicanos tienen 213 congresistas; necesitan ser 214 para ser mayoría reconocida.

La bancada enfrenta dificultades para ganar votos entre la carestía de la vida, las políticas de aranceles, redadas y las intervenciones militares en Venezuela e Irán.

Al término de la reunión en Doral, Mike Johnson dijo que los republicanos deben hablar ahora de “un proceso de rectificación” tras las políticas de control migratorio implementadas bajo la ex secretaria de Seguridad”.

El diario The Washington Examiner preguntó a Johnson si las tácticas migratorias podrían afectar a los votantes hispanos en las elecciones de mitad de mandato, como mencionan algunas encuestas que mostraba cómo la popularidad de Trump ha disminuido entre los latinos.

Tuvimos tropiezos con electores latinos, sin duda porque las medias de control migratorio fueron percibidas como excesivas. Como se sabe, cada quien puede describir de manera diferente, pero la buena noticia es que estamos en un proceso de rectificación”, dijo Johnson.

Un 70% de los latinos desaprueba el desempeño en migración de la administración Trump, de acuerdo con una encuesta del Centro de Investigaciones Pew.

Un 52% de los latinos teme que ellos mismos o sus familiares sean detenidos, presos y deportados, aun si son ciudadanos estadunidenses.

Mientras que 66% de los electores inmigrantes mexicanos desaprueba las medidas contra migrantes. Del resto, no todos las apoyan, la mayoría de ellos se muestra indecisos.

Pero la directora del Centro de investigaciones Hispanas de la Universidad Estatal de Arizona, Stella Rouse, opinó que más que indecisión, muchos latinos que Votaron por el presidente Trump en el 2024 ahora sienten remordimientos.

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