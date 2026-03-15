Irán recibe ‘cooperación’ militar de Rusia y China; canciller confirma el apoyo

Irán recibe “cooperación militar” de China y Rusia en la guerra contra Estados Unidos e Israel, confirmó el canciller iraní, Abbas Araqchi, en entrevista en vivo para audiencia estadunidense.

Araghchi se refirió a Rusia y China como “socios estratégicos” de Irán, y dijo que su país recibe “cooperación militar” de ambas potencias, aunque se abstuvo de dar más detalles m la entrevista exclusiva con MS Now.

No voy a entrar en detalles sobre eso, pero se trata de una buena cooperación con estos países, política, económica e incluso militarmente”, dijo.

El canciller hizo su revelación un día después de que Estados Unidos anunció el envío de una fuerza expedicionaria de 2 mil 500 marines a la zona del estrecho de Ormuz, tropas que potencialmente pisarían por primera vez suelo iraní.

Araqchi dijo hace dos semanas que las fuerzas iraníes “estaban esperando” que los soldados estadunidenses ingresaran por tierra a su país. Advirtió para la cadena NBC que ese sería un grave error por parte de Estados Unidos.

Esta semana la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en entrevista con Fox News que el reclutamiento es una de las opciones que actualmente considera el presidente Donald Trump.

Por ley, ante una guerra con otro país, los residentes de Estados Unidos de entre 18 y 25 años de edad deben inscribirse en las fuerzas armadas.

20 DETENIDOS EN IRÁN POR SUPUESTOS VÍNCULOS CON ISRAEL

Las autoridades iraníes arrestaron a al menos 20 personas en el noroeste del país por sospechas de cooperar con Israel, informó el domingo la prensa local, en plena guerra en Oriente Medio.

Las detenciones tuvieron lugar en la provincia de Azerbaiyán Occidental, publicó la agencia de noticias Fars citando al fiscal provincial, Hosein Majidi.

Veinte personas fueron arrestadas y detenidas" tras ser encontradas "enviando detalles de ubicaciones militares, policiales y de seguridad al enemigo sionista", una referencia a Israel, indicó la agencia.

Las autoridades realizaron los últimos días allanamientos en todo Irán, en los que detuvieron a cientos de personas por sospechas de cooperar con Israel y Estados Unidos, informaron medios locales.

La guerra en Oriente Medio estalló el 28 de febrero con los ataques estadounidenses e israelíes a Irán, que mataron al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y desataron las represalias iraníes.

-AFP

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