Trump desclasifica información sobre injerencia extranjera en elecciones de Estados Unidos

El presidente Donald Trump pronunció un discurso a la nación sobre información de inteligencia recientemente desclasificada relativa a las investigaciones sobre las elecciones estadunidenses y lo que la Casa Blanca describe como vulnerabilidades en injerencia en sus elecciones.

Durante su intervención en horario estelar, Trump defendió primero los resultados económicos de su administración, las políticas migratorias y el fortalecimiento de la frontera, antes de centrar su discurso en el sistema electoral estadounidense.

Trump acusa a China del "mayor pirateo de datos electorales de la Historia" en 2020. El mandatario denunció que el país asiatico accedió ilícitamente a más de 220 millones de datos de votantes estadunidenses durante las elecciones.

"El hackeo, la explotación y la injerencia extranjera", dijo el mandatario.

El presidente Trump anunció que las elecciones estaounidenses no han sido seguras debido al hackeo de las máquinas de votación electrónica y la injerencia de países extranjeros. También aseguró que desclasificará todas las pruebas para demostrarlo al pueblo de Estados Unidos.

El presidente también acusó al llamado "Estado profundo" de ocultar información relacionada con las actividades de Pekín durante las elecciones de 2020 y afirmó que ordenó al Departamento de Justicia, al FBI y a la CIA investigar un presunto encubrimiento.

El presidente Trump aprovechó para asegurar que la guerra en Irán estaba resultando como se esperaba y que estaban por conseguir una victoria aplastante. El comentario recordó a lo que había dicho en marzo, semanas después de que EU e Israel desencadenaran el conflicto en Medio Oriente y provocaran el cierre del estrecho de Ormuz.

"Verán los frutos de este esfuerzo muy pronto", sentenció.

Al final, el presidente Trump pidió retirar las licencias de cadenas televisivas que rehusaron transmitir en directo su discurso en horario estelar sobre fraude electoral, insinuando sin fundamento que están implicadas en intentos de amañar elecciones.

"Ellos y otros en los medios forman parte de un complot. Un fraude como este debería significar la revocación de sus licencias. Utilizan nuestras ondas públicas, valoradas en miles de millones de dólares, absolutamente gratis. No pagan nada", dijo, mencionando por su nombre a ABC y NBC.

Trump y las próximas elecciones

Durante el discurso, Trump volvió a cuestionar la seguridad de las máquinas electrónicas de votación y aseguró que adversarios como China, Rusia, Irán y Corea del Norte tendrían capacidad para comprometer la infraestructura electoral estadounidense.

Asimismo, pidió al Congreso aprobar la SAVE America Act, una iniciativa que busca imponer requisitos más estrictos para acreditar la ciudadanía al momento de registrarse para votar.

Sin embargo, Reuters recordó que parte de la información contenida en los registros electorales es pública en diversos estados y señaló que los documentos conocidos hasta ahora no demuestran que China alterara votos o modificara el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

La evaluación oficial de la comunidad de inteligencia publicada en enero de 2021 concluyó que Pekín no desplegó una operación para interferir directamente en el proceso electoral, aunque una opinión minoritaria sostuvo que China intentó influir en la percepción pública sobre Trump.

Expertos en seguridad electoral también han señalado que las elecciones de 2020 fueron sometidas a auditorías, recuentos, litigios y revisiones federales que mantuvieron sin cambios la victoria certificada de Joe Biden. Entretanto, la exvicepresidenta Kamala Harris rechazó las declaraciones del mandatario y sostuvo que las elecciones de 2020 "no fueron robadas".