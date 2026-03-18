Cómo tramitar una visa para México si eres extranjero

No todas las personas extranjeras necesitan visa para entrar a México. Todo depende de la nacionalidad del pasaporte, del motivo del viaje, del tiempo de estancia y, en algunos casos, de si la persona cuenta con otra autorización migratoria.

En esta guía te explicamos quién sí necesita visa, qué tipo de visa corresponde en cada caso, qué documentos suelen pedir y cómo hacer el trámite paso a paso.

¿Necesito visa para entrar a México?

Primero, antes de iniciar cualquier trámite lo que tienes que hacer es verificar si tu país está entre los que sí requieren visa para viajar a México.

Países que sí necesitan visa para viajar a México

Si viajas con pasaporte de alguno de los siguientes países, en principio sí necesitas visa para entrar a México, salvo que estés en alguno de los casos especiales de exención que detallamos más adelante.

A-B

Afganistán

Albania

Angola

Antigua y Barbuda

Arabia Saudita

Argelia

Armenia

Azerbaijan

Bahrein

Bangladesh

Belarús (Bieloreusia)

Benin

Bhután

Bosnia y Herzegovina

Botswana

Brasil (desde agosto 2022 ) – elegible para visa electrónica (SAE)

Brunei Darussalam

Burkina Faso

Burundi

C-F

Cabo Verde

Camboya

Camerún

Chad

China

Comoras

Congo (República del Congo)

Corea del Norte (República Popular Democrática de Corea)

Costa de Marfil

Cuba

Dominica

Ecuador

Egipto

El Salvador

Eritrea

Eswatini (Suazilandia)

Etiopía

Ecuador

Egipto

El Salvador

Eritrea

Eswatini (Suazilandia)

Etiopía

G–L

Gabón

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Guatemala

Guinea

Guinea Bissau

Guinea Ecuatorial

Guyana

Haití

Honduras

India

Indonesia

Irán (República Islámica de Irán)

Iraq

Islas Salomón

Jordania

Kazajstán

Kenya

Kirguistán

Kiribati

Kuwait

Laos (República Democrática Popular de Laos)

Lesotho

Líbano

Liberia

Libia

M–R

Macedonia del Norte (República de Macedonia del Norte)

Madagascar

Malawi

Maldivas

Mali

Marruecos

Mauricio

Mauritania

Moldavia (República de Moldova)

Mongolia

Montenegro

Mozambique

Myanmar (Birmania)

Namibia

Nauru

Nepal (República Federal Democrática de Nepal)

Nicaragua

Níger

Nigeria

Omán

Pakistán

Palestina (Territorios Palestinos Ocupados)

Papúa Nueva Guinea

Perú ( desde 2024 )

República Árabe Saharaui Democrática

República Centroafricana

República Democrática del Congo

República Dominicana

Rusia (Federación de Rusia) – elegible para visa electrónica (SAE)

Rwanda (Ruanda)

S–Z

San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts and Nevis)

Samoa

San Vicente y Las Granadinas

Santa Lucía

Santo Tomé y Principe

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leona

Siria

Somalia

Sri Lanka

Sudáfrica

Sudán

Sudán del Sur

Surinam (Suriname)

Tailandia

Taiwán (Provincia de China)

Tanzania (República Unida de Tanzania)

Tayikistán

Timor Oriental (Timor-Leste)

Togo

Tonga

Túnez

Turkmenistán

Turquía – elegible para visa electrónica (SAE)

Tuvalu

Ucrania – elegible para visa electrónica (SAE)

Uganda

Uzbekistán

Vanuatu

Venezuela (República Bolivariana de Venezuela)

Viet Nam

Yemen

Yibuti (Djibouti)

Zambia

Países que no necesitan visa para México

Si eres ciudadano o tienes el pasaporte de alguno de los siguientes países, puedes entrar a México sin visa para estancias cortas (de menos de 180 días o 6 meses), siempre que cumplas con las condiciones migratorias aplicables

A–C

Alemania

Andorra

Argentina

Australia

Austria

Bahamas

Barbados

Bélgica

Belice

Bolivia ( desde 2021 )

Bulgaria

Canadá

Chile

Chipre

Colombia – sólo se requiere un pre-registro para ingresar a México

Costa Rica

Corea (República de Corea)

Croacia

D–I

Dinamarca

Emiratos Árabes Unidos

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estados Unidos de América

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Guatemala

Hungría

Irlanda

Islandia

Islas Marshall

Israel

Italia

J–P

Jamaica

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Macao (Región Administrativa Especial de Macao)

Malasia

Malta

Micronesia (Estados Federados de Micronesia)

Mónaco

Noruega

Nueva Zelanda

Palau (Palaos)

Paraguay

Polonia

Portugal

R–U

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Rumania

San Marino

Santa Sede (Vaticano)

Singapur

Suecia

Suiza

Trinidad y Tobago

Uruguay

Casos especiales en los que no se necesita visa

En los casos siguientes, no es necesario que obtengas una visa (en caso que en circunstancias normales la necesitáras) pero debes tener a mano la documentación necesaria para acreditar la situación exempta:

Personas con residencia permanente o visas de entrada múltiple válidas y vigentes de Estados Unidos , Canadá , Japón , Reino Unido , países del espacio Schengen o de países de la Alianza del Pacífico (a la excepción de Perú)

Extranjeros con tarjeta de Viajero de Negocios de APEC (ABTC) aprobada por México (únicamente para ingresos vía aérea y para viajes de negocios),

Tripulación aérea: necesitas presentar algún certificado que te acredite como miembro de la tripulación de la aeronave en la que llegas a México

Tripulación marítima: si eres miembro de la tripulación de una embarcación que arriba a un puerto mexicano durante una travesía internacional, tienes que presentar tu libreta de mar . ↪ Nota: Si llegas por vía área para trabajar en una embarcación en puerto nacional, además de la libreta de mar, deberás mostrar documentación que acredite enrolamiento a dicha embarcación, datos de la embarcación y puerto mexicano en el que se encuentra.

Pasajeros de crucero: si estás viajando en un crucero y desembarcas en algún puerto mexicano para visitarlo y los alrededores, con tal de que vuelvas a embarcar en el mismo buque para continuar tu viaje y que no te quedes más de 21 días, no necesitas visa

¿Qué tipo de visa te corresponde?

Visa de visitante (hasta 180 días)

Si viajas a México por cualquiera de los siguientes motivos, y tu estancia va a ser de menos de 180 días (alrededor de 6 meses), deberías solicitar una visa de visitante. Es importante que recuerdes que con esta visa NO puedes trabajar o hacer ninguna actividad remunerada y que tu visa expira a los 6 meses de su expedición:

Turismo;

Tránsito;

Negocios (como la asistencia a juntas, visitas de supervisión, capacitación o asesorías en México);

Ejercicio de los ministros de culto;

Trabajos técnicos en empresas;

Actividades filantrópicas, deportivas, artísticas y transporte de mercancías (sin recibir pago en México);

Recibir tratamientos médicos;

Asistir a ferias y/o conferencias;

Realización de estudios de corta duración (un semestre o menos)

Visa de visitante de larga duración (vigente por 10 años)

Si viajas frecuentemente a México por alguno de los siguientes motivos, puedes solicitar una visa de entrada con vigencia de 10 años pero debes contar con la documentación necesaria para acreditar tu situación y tus estancias en territorio mexicano no pueden ser de más de 180 días cada una:

Motivos familiares (cónyuge o familiar de mexicano o residente permanente o temporal)

Motivos de trabajo (personas supervisoras o personal ejecutivo de filiales u oficinas de empresas extranjeras con filial en territorio nacional o empresas mexicanas)

Persona prominente (e.g. científico, investigador, artista, deportista, periodista reconocido nacional o internacionalmente)

Visa electrónica

Si eres ciudadano/a de Brasil, Ucrania, Turquía y Rusia y buscas viajar a México, por vía aérea para una entrada única y una estancia corta (de máximo 180 días), puedes solicitar una visa electrónica (o Sistema de Autorización Electrónica) y no tener que obtener una visa en papel en la Embajada de México correspondiente

Para solicitarlo necesitas:

Contar con pasaporte exterior, con vigencia mínima de 6 meses antes de viajar a México

Ingresar al sitio del Instituto Nacional de Migración para llenar la solicitud , por lo menos 30 días antes de su viaje (se recomienda prever tiempo para obtener la visa)

Completar la solicitud y llenar todos los datos personales solicitados con caracteres latinos, como aparecen en el pasaporte exterior

Presentar la impresión de la solicitud autorizada junto con el pasaporte exterior vigente y el boleto de avión al subir al avión

Al llegar a México, mostrar el pasaporte exterior vigente, la autorización electrónica impresa y la forma migratoria debidamente completada

Es importante recordar sin embargo que:

Para corregir algún dato proporcionado o por cambios en el itinerario de vuelo, se necesita llenar una nueva solicitud con los datos correctos y cancelar la otra autorización electrónica vigente anterior

La visa o autorización electrónica no garantiza la entrada a territorio nacional ya que la autoridad migratoria podrá requerir mayor información y datos sobre el motivo de su viaje y los recursos financieros con los que cuenta para el mismo

Visa con permiso para realizar actividades remuneradas

Si buscas venir a México para trabajar o realizar una actividad remunerada pero por un periodo menor a los 180 días y cuentas con una oferta de empleo y la autorización del Instituto Nacional de Migración (INM), necesitarás solicitar una visa con permiso para realizar actividades remuneradas.

Para eso necesitarás:

Solicitar esta visa ante la embajada o consulado mexicano más cercano y pasar la entrevista necesaria

Copia simple del oficio de autorización de visa expedido por el Instituto Nacional de Migración

Visa para trámites de adopción

Si planeas venir a México para realizar trámites de adopción de un menor de edad de nacionalidad mexicana, deberás solicitar una visa que explicite que ese es el motivo de tu visita.

Deberás presentar también:

Original y copia del informe de adoptabilidad o preasignación emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la que se señale información sobre la identidad del menor de edad adoptado

Original y copia de aceptación de la asignación y de continuación del procedimiento de adopción que emita la Autoridad Central del Estado Receptor en el que se exprese su voluntad y la de los solicitantes para continuar con el procedimiento de adopción

Residencia temporal

Para vivir en México por más de 180 días pero menos de 4 años, deberás solicitar un permiso de residencia temporal .

Puedes pedir la residencia temporal por los siguientes motivos:

Solvencia económica : por sí buscas residir en México por un periodo mayor a 6 meses pero menor a 4 años para realizar actividades no remuneradas (e.g. te trasladadas a una empresa o filial mexicana pero que su nómina seguirá siendo pagada desde una empresa extranjera)

Estudios : por si vienes a llevar a cabo estudios, tomar cursos o formaciones o realizar proyectos de investigación en instituciones pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, pero sin poder realizar actividades remuneradas

Unidad familiar : por si eres una persona extranjera familiar de una persona de nacionalidad mexicana o residente temporal o permanente en México (e.g. cónyuge, concubina/ario, hijo/a, familiar, etc)

Inversión : por si realizaste inversiones en territorio nacional mayores a 743 mil dólares o 5 millones 576 mil pesos mexicanos

Adquisición de inmuebles : por si adquiriste la propiedad de inmuebles en territorio nacional

Invitación institucional : por sí fuiste invitado a participar en una actividad no remunerada en México por una institución pública o privada en México

Autorización del INM: por si cuentas con una oferta de trabajo o una solicitud de unidad familiar pre autorizada con oficio de autorización (NUT) del Instituto Nacional de Migración (INM)

Residencia permanente

Mediante la residencia permanente te autoriza a permanecer en el territorio nacional de manera indefinida, con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país por alguno de los motivos siguientes:

Asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado y/o determinación de apátrida

Por derecho a preservación de la unidad familiar

Jubilados o pensionados que perciban ingresos de un gobierno extranjero o de organismos internacionales o de empresas particulares que les permitan vivir en el país

Ofertas de trabajo ligadas al sistema de puntos

Porque hayan transcurrido cuatro años desde que el extranjero cuenta con un permiso de residencia temporal

Por tener hijos de nacionalidad mexicana por nacimiento

Por ser ascendiente o descendiente en líne recta hasta el segundo grado de un mexicano por nacimiento

¿Cuánto tiempo me puedo quedar en México?

Visa de visitante

Con una visa de visitante, tienes derecho de quedarse en México hasta 180 días (alrededor de 6 meses). Si bien tu visa sólo autoriza tu estancia en territorio nacional y expira generalmente a los 6 meses, la puedes renovar la próxima vez que quieras ir a México y reinicia el conteo de tus días automáticamente.

Si vienes seguido a México, pero por periodos menores a 6 meses, entonces te conviene solicitar una visa de visitante de larga duración. Esto te permite no tener que estar renovando constantemente tu visa (ya que es vigente por hasta 10 años) con tal que cada una de tus estadías en territorio nacional no exceda los 180 días.

Visa para residencia temporal

En caso de necesitar quedarse en México por más tiempo (por ejemplo si en tu trabajo te transfieren a una filial mexicana), puedes tramitar tu visa de residencia temporal que te permite vivir en México por una duración mayor a 180 días pero menor a 4 años. Si al acabar este plazo, contemplas quedarte más tiempo en México, puedes canjear tu residencia temporal por una permanente

Residencia temporal estudiante

Si bien, puesto a que es una residencia temporal, el plazo máximo es de 4 años, en caso de solicitarla para realizar estudios, cursos, formaciones o proyectos de investigación en alguna institución educativa, la duración de tu visa dependerá más de la de tu programa (por ejemplo, si vienes por un año de intercambio, tu visa expirará al término de este).

Residencia permanente

Si quieres mudarte por una duración indefinida a México, entonces deberás solicitar la visa para residencia permanente. Sin embargo, si tu eres el que solicita la visa (por motivos de trabajo por ejemplo) tienes que esperar a que se cumpla el plazo de 4 años ininterrumpidos de tu primera visa de residencia temporal antes de que puedas canjearla por la permanencia definitiva. Recuerda que si bien tienes que esperar los 4 años que dura la temporal, tiene que seguir vigente para el momento en el cuál empiezas tu trámite para la renovación permanente.

¿Dónde se tramita la visa?

Para solicitar y tramitar la visa para México, necesitarás acudir a tu embajada o consulado mexicano más cercano .

Necesitarás agendar una cita previa, que normalmente será presencial en la sede operativa de la representación consular de México en tu país. En muchos casos, parte de tu cita será dedicada a la entrevista consular pero también puede ser objeto de una cita separada que también deberás agendar. Deberás presentarte a tu cita en el horario y fecha acordada con tu pasaporte, tu solicitud completada, tu fotografía en tamaño pasaporte y con cualquier otro documento que sea necesario según tu caso

Casos en los que el trámite empieza en México ante el INM

En los casos siguientes, el trámite no empieza en el consulado, sino en México, ante el Instituto Nacional de Migración:

Visa de visitante para realizar actividades remuneradas, cuando es solicitada por razones humanitarias, siempre que la persona física o institución que invita se encuentre en territorio nacional

Visa de visitante con permiso de realizar actividades remuneradas, cuando es solicitada por oferta de empleo

Visa de residencia temporal, cuando es solicitada por oferta de empleo o por unidad familiar, siempre y cuando el familiar que les dé derecho a la visa se encuentre en territorio nacional

Visa de residencia permanente, cuando es solicitada por oferta de empleo en el sistema de puntos, por unidad familiar o por derivación del reconocimiento de la condición de refugiado, siempre y cuando el familiar que les dé derecho a la visa se encuentre en territorio nacional.

Sin embargo, para cualquiera de estos casos, debes contar con la autorización necesaria para entrar a territorio nacional (en caso que sea necesario para ti) y luego empezar los trámites para una visa más adecuada a tu situación migratoria cuando ya te encuentres en México.

Paso a paso del trámite para obtener una visa

1. Verifica si necesitas visa.

Como ya vimos antes en este artículo, diversos factores determinan si necesitas visa para estancias cortas en México. El principal (como en muchos países) es la nacionalidad del pasaporte con el que planeas entrar a territorio nacional y si esta se encuentra entre las que sí requieren visa o no (para checar en qué lista se encuentra tu país, refiérete a la lista que te dimos más arriba).

En cualquier caso, si planeas quedarte en México por más de los 180 días autorizados para una estadía corta, necesitarás obligatoriamente tramitar la visa correspondiente a tu situación.

2. Identifica qué tipo de visa te corresponde.

Normalmente, los casos que te permiten obtener una visa de visitante, incluyen bastantes de los motivos de viaje más comunes. No obstante, como visitante no tienes permitido realizar actividades remuneradas, por lo cuál si esa es parte de la razón de tu viaje, tendrás que solicitar una visa que te lo permita.

De igual manera, también pueden solicitar visa los familiares de una persona mexicana o extranjera residente temporal o permanente en México. Si ese es tu caso, infórmate sobre los procesos y documentos particulares que te pueden ser solicitados para comprobar tu situación.

3. Reúne los documentos.

Comienza a reunir todos los documentos que vayas a necesitar para tu trámite. Es recomendable iniciar este proceso lo antes posible, para así darte el tiempo necesario para obtener los documentos que te falten.

Entre los documentos básicos que seguramente te van a solicitar están:

Original y copia de pasaporte vigente con el que planeas entrar a México

El formulario de solicitud debidamente llenado (se recomienda llevar una copia)

Una fotografía reciente (no mayor a 30 días) de tamaño pasaporte (min.32 mm x 26mm ; max. 39mm x 31mm), en fondo blanco, de frente con la cara visible y sin anteojos

La confirmación del horario y fecha de tu cita en la embajada o consulado

El comprobante de pago de los derechos (que detallaremos más adelante)

Algún documento que acredite el (o los) motivos de tu viaje

Documentos con los que demuestres que tienes la suficiente solvencia económica para mantenerte durante tu viaje

Sin embargo, hay que tener en cuenta que según tu caso te pueden solicitar documentación e información adicional según tu caso. Aquí te presentamos algunos ejemplos:

Si viajas por turismo o tránsito : domicilio y comprobante de tu hospedaje; boleto de salida; itinerario

Si viajas por negocios : carta responsiva expedida por la empresa o institución para la que trabajas; documentos que expliquen el motivo de tu viaje

Si viajas por estudios : carta de aceptación; datos del programa; prueba de recursos suficientes para mantenerse durante tus estudios

Si viajas por invitación de una institución pública o privada : carta responsiva; datos de la institución que invita; duración de la actividad; quien cubrirá los gastos (y si tienen la solvencia económica suficiente)

Si tu visa es por unidad familiar : actas y documentos que demuestren el vínculo; documentos migratorios o de nacionalidad del familiar residente en México

Si vienes a trabajar : autorización previa del INM u oficio correspondiente

4. Agenda tu cita.

Para tramitar tu visa, deberás agendar una cita obligatoria en la Embajada o Consulado de México en el extranjero que te corresponda a través de citas.sre.gob.mx o al sistema MiConsulado .

Recuerda que la cita para tramitar tu visa siempre es gratuita. Si en algún sitio, que no sea uno de los mencionados anteriormente o del gobierno mexicano, te exigen un pago para agendar la cita, ten cuidado porque podría ser una estafa.

5. Paga los derechos.

Aunque la cita para tramitar tu visa no tiene costo, si tendrás que realizar un pago al finalizar la solicitud para agendar una cita que corresponde al pago por los derechos para la visa mexicana. El pago se efectúa mediante instituciones bancarias certificadas por el SAT (deberás presentar el comprobante de pago y la hoja de ayuda) o con tarjeta de crédito o débito directamente en la oficina consular.

6. Llena la solicitud.

Antes de acudir a tu cita, deberás llenar el formulario de solicitud de visa (es el mismo formulario para todos los tipos de visa). Generalmente sólo tendrás que llevar el original del formulario pero es recomendable que tengas un par de copias por si acaso.

7. Acude a la entrevista.

Preséntate a tu entrevista en el día y horario agendado con toda la documentación necesaria. Te aconsejamos que llegues un poco antes del horario indicado por cualquier contratiempo.

8. Espera la resolución.

El trámite de la visa mexicana puede concluir en distintas resoluciones basadas en la evaluación de la documentación y la entrevista del solicitante:

Visa Aprobada (Autorizada): La oficina consular determina que el solicitante cumple con todos los requisitos (incluyendo solvencia económica, arraigo y legitimidad de los motivos de viaje). Se coloca la visa directamente en el pasaporte, que se suele entregar el día después de la entrevista, aunque puede demorar hasta diez días hábiles.

Visa Negada (Rechazada): La visa te puede ser denegada si el oficial consular considera que no cumpliste los requisitos, la documentación está incompleta, hay discrepancias en los documentos (e.g nombres que no coinciden con los datos presentes en el pasaporte) o la entrevista no es satisfactoria. (Nota: Un rechazo no es permanente, se puede volver a aplicar inmediatamente, a menos que se te haya sido negada por delitos graves, documentos falsos o alertas migratorias) Visa en proceso de verificación o preventiva : La autoridad consular puede solicitar documentación adicional o verificar la autenticidad de los documentos presentados antes de emitir su decisión final.

9. Si tu visa es de residencia, al llegar a México haz el canje por tarjeta de residente.

El canje de visa por tarjeta de residente en México debe realizarse ante el Instituto Nacional de Migración dentro de los 30 días naturales siguientes a tu entrada al país. Si no realizas este trámite en ese plazo, podrías ser sujeto a una multa.

Necesitarás los documentos siguientes:

Pasaporte vigente (original y copia)

Visa de residencia emitida por el consulado (original y copia)

Forma Migratoria Múltiple digital válida descargada o sello del pasaporte por autoridades migratorias en el puerto aéreo de ingreso a territorio nacional

Comprobante de pago de derechos de la visa

3 fotografías tamaño pasaporte (2 de frente y 1 de perfil)

Para llevar a cabo el canje, tendrás que:

Ingresar al sitio web del INM y llenar el formato para solicitar trámite migratorio de estancia . En el apartado de “Tipo de Trámite” deberás especificar el trámite migratorio que deseas realizar según tu caso

Programar una cita en la oficina de representación del INM más cercana

Reunir los documentos requeridos

Acudir a la oficina del INM y presentar la documentación personalmente para la toma de huellas y fotografía.

Este proceso suele tomar entre 1 y 4 semanas (aproximadamente 10 a 30 días hábiles) después de que se hayan presentado los documentos ante el INM. Aunque algunos trámites pueden concluirse rápido, la legislación establece plazos de espera para la fabricación del documento final.

¿Qué significa demostrar “solvencia económica”?

Algunas visas exigen comprobar que la persona tiene la solvencia económica necesaria (es decir los recursos suficientes) para pagar su estancia en México. Esto puede acreditarse con estados de cuenta, ingresos mensuales, ahorro, pensión, beca o respaldo económico de quien invita. Estos montos suelen calcularse en días de salario mínimo, por lo que pueden variar con el tiempo.

Los montos varían según el tipo de visa, por lo que conviene revisar cuál aplica a tu caso antes de la cita. La siguiente tabla resume las referencias más comunes:

Algunas visas exigen comprobar que la persona tiene la solvencia económica necesaria (es decir los recursos suficientes) para pagar su estancia en México. Esto puede acreditarse con estados de cuenta, ingresos mensuales, ahorro, pensión, beca o respaldo económico de quien invita. Estos montos suelen calcularse en días de salario mínimo, por lo que pueden variar con el tiempo.Los montos varían según el tipo de visa, por lo que conviene revisar cuál aplica a tu caso antes de la cita. La siguiente tabla resume las referencias más comunes:

¿Qué te pueden pedir al llegar a México?

Documentos que probablemente te solicitarán las autoridades migratorias

Al momento de llegar a México, tendrás que pasar por un filtro migratorio donde el oficial migratorio te solicitará presentar:

Pasaporte vigente

Visa emitida por la oficina consular (si aplica)

Prueba del motivo del viaje

Dirección del hospedaje

Boleto de salida

Documentos acreditando que se dispone de los recursos económicos

Formulario Migratorio Múltiple (FMM)

Si tuviste que tramitar la visa para ingresar al país, normalmente ya tuviste que presentar estos documentos ante la oficina consular, pero deberías conservar tu expediente contigo ya que es posible que las autoridades migratorias te lo soliciten.

¿Qué es el Formulario Migratorio Múltiple y cómo sé si necesito llenarlo?

La Forma Migratoria Múltiple (FMM) es un documento oficial del Instituto Nacional de Migración (INM) en México que acredita tu estancia legal, ya sea por turismo o negocios, permitiendo hasta 180 días de permanencia. Se puede obtener en formato físico, electrónico (FMMe) o digital (FMMd).

Si llegas por vía terrestre , es obligatorio completar la Forma Migratoria Múltiple . Para agilizar tu trámite, puedes llenarla de manera electrónica a través de este formulario .

Si llegas por vía aérea , no se necesita llenar una forma migratoria múltiple ya que ahora se cuentan con nuevos sellos migratorios, con los cuales se puede acreditar la regular estancia en territorio nacional.

Si deseas obtenerla para efectos de certeza jurídica (por ejemplo para el tramite de canje por una tarjeta de residencia) podrás descargarla dentro del plazo de 60 días contados a partir de tu ingreso a México .

¿A qué filtro migratorio tengo que ir cuando llegue a México?

Al llegar a México, deberás dirigirte a los filtros migratorios del Instituto Nacional de Migración (INM) para validar tu entrada.

Dependiendo de tu nacionalidad, edad y propósito de viaje, tienes dos opciones:

Si eres mayor de edad , viajas por turismo y tienes un pasaporte electrónico (con CHIP) de Canadá , Estados Unidos , Reino Unido , Francia , España , Alemania e Italia podrás utilizar los Filtros Migratorios Automáticos (FMA). El E-GATE proporcionará un ticket que servirá para comprobar la estancia regular y que se debe presentar al salir del país ante el mostrador de la aerolínea.



Los viajeros que no cumplan los requisitos del FMA (menores de edad, viajes no turísticos, o pasaporte no electrónico) deberán hacer fila para ser atendidos por un agente federal de migración, quien revisará tu pasaporte y sellará tu ingreso

Recuerda también que hay diferentes filas para nacionales mexicanos y extranjeros, y que te deberás formar en la que te corresponde.

Errores comunes al tramitar una visa para México

Para evitar contratiempos (y hasta una negación de la visa o de la entrada a México) evita cometer estos errores:

Elegir la visa equivocada o no adaptada a tus circunstancias durante tu solicitud

Pensar que con una visa de visitante puedes trabajar durante tu estadía en México

No llevar los documentos necesarios a tu entrevista consular o durante la verificación por la autoridad migratoria

Confundir vigencia con tiempo de estancia autorizada.

No verificar si el trámite empieza y termina en el consulado o en el Instituto Nacional de Migración o ingresar a México queriendo hacer el trámite en el INM pero sin autorización consular

Asumir que la visa garantiza la entrada a territorio nacional

No hacer el canje de residencia a tiempo

Preguntas frecuentes

¿Puedo trabajar en México con visa de turista?

Por lo general, si tienes una visa de visitante esta es “sin permiso para realizar actividades remuneradas”, entonces no tienes permitido trabajar durante tu estadía. Si el motivo de tu viaje, de menos de 180 días, requiere que trabajes durante tu estadía entonces deberás solicitar una visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas.

Si planeas quedarte en México por más de 6 meses para trabajar en territorio nacional, deberás solicitar la residencia temporal por motivos de trabajo, que deberá ser validada por el INM.

¿Cuánto tiempo me puedo quedar?

Depende del tipo de visa que tengas:

Si vienes por turismo o tránsito, te puedes quedar hasta 180 días (o 6 meses) por cada estadía.

Si solicitas residencia temporal (por estudios, unidad familiar, trabajo, etc) puedes quedarte hasta 4 años.

La residencia permanente te autoriza a quedarte en México por un periodo indefinido.

¿Qué pasa si voy a estudiar más de 180 días?

Si vienes a México a realizar estudios, cursos, formaciones o proyectos de investigación en una institución pública o privada por más de 180 días, deberás solicitar una visa para residencia temporal de estudiante. Esto te permitirá quedarte en territorio nacional por toda la duración de tus estudios.

¿La visa garantiza mi entrada al país?

No. La visa solo autoriza a presentarse en un punto de entrada (aeropuerto, puerto marítimo o frontera) para solicitar ingreso a México, pero la decisión final la toma el oficial de migración, quien puede denegar la entrada tras una entrevista.

¿Tengo que hacer otro trámite al llegar a México?

Depende del tipo de visa que hayas solicitado:

Una visa de visitante no requiere más trámites después que el agente de migración selle tu pasaporte y autorice tu ingreso a territorio nacional. Si lo necesitas, puedes descargar tu FFM posteriormente.

Si solicitaste visa para residencia temporal, deberás presentarte a la oficina del INM más cercana a realizar el canje de tu visa por tu tarjeta de residencia.

¿Puedo entrar sin visa si mi país normalmente sí la requiere?

Personas con residencia permanente o visas de entrada múltiple válidas y vigentes de Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, países del espacio Schengen o de países de la Alianza del Pacífico (a la excepción de Perú)

Extranjeros con tarjeta de Viajero de Negocios de APEC (ABTC) aprobada por México (únicamente para ingresos vía aérea y para viajes de negocios),

Tripulación aérea: necesitas presentar algún certificado que te acredite como miembro de la tripulación de la aeronave en la que llegas a México

Tripulación marítima: si eres miembro de la tripulación de una embarcación que arriba a un puerto mexicano durante una travesía internacional.

Pasajeros de crucero: si estás viajando en un crucero y desembarcas en algún puerto mexicano para visitarlo y los alrededores, con tal de que vuelvas a embarcar en el mismo buque para continuar tu viaje y que no te quedes más de 21 días

¿Qué pasa si entro por avión y no me dieron FMM física?

Si la necesitas para algún trámite jurídico, podrás descargarla posteriormente en el sitio del INM con este vínculo .

¿La cita consular es gratuita?

Si la cita consular siempre es gratuita pero usualmente para hacer tu solicitud en MiConsulado te pedirán realizar el pago de los derechos para la visa antes de poder agendar tu cita. También es posible hacerlo durante la entrevista consular.