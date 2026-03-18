Excélsior 109 años: El hecho histórico que marcó Chile en un año mundialista para México

En primer año de la década de los 70, pervivió el espíritu de cambio de los años previos, y en América Latina también fue así.

El 4 de septiembre de ese año, Salvador Allende se convirtió en el primer presidente de ideología marxista del mundo Occidental, con el plan de instalar un gobierno socialista.

En la primera plana de Excélsior del día siguiente rezaba: “Allende ganó la elección en Chile, pero sin mayoría para ser presidente”, pues la coalición Unidad Popular era mínima, con sólo 38 mil 346 votos.

Según este diario, el programa del gobernante electo consistía en “liberar a Chile de la subordinación al capital imperialista”.

También, el médico cirujano y político planteaba las condiciones en las que operaría el capital extranjero para no ser expropiado e impulsar la independencia en tecnología y el transporte.

Este programa destacaba la necesidad de tomar medidas de estabilidad monetaria y lucha contra la inflación.

Sin embargo, para Estados Unidos, al mando del presidente Richard Nixon, había una brecha ideológica que derivó en acciones y declaraciones agresivas contra el nuevo gobierno sudamericano.

“La participación de la Agencia en programas de acción política a gran escala en Chile comenzó con las elecciones presidenciales de 1964 en respuesta a la amenaza que representaba el Frente de Acción Popular, dominado por los comunistas y que apoyaba a Salvador Allende”, de acuerdo con la Oficina del Historiador del gobierno de Estados Unidos.

De hecho a escala mundial, Estados Unidos había buscado derrocar a candidatos simpatizantes del socialismo en América Latina.

Influyó en golpes de Estado, como en Guatemala contra Jacobo Árbenz en 1953, Paraguay con la llegada al poder de Alfredo Stroessner un año después y Brasil en 1964 con el derrocamiento de João Goulart a manos de los militares.

En la misma edición en la que Excélsior registró la victoria de Salvador Allende, destacaban otros sucesos relevantes. Entre ellos figuró que la Organización Mundial de la Salud criticó las restricciones que anunciaron algunos países por el temor a los contagios de cólera. En esos años, este periódico informaba sobre vacunas así como la muerte de una niña de origen árabe, así como al día de hoy las enfermedades figuran en las páginas de este diario. Aparecen también titulares como Cónsul israelí detenido en Ecuador e incluso Hoy se reunirán en Filadelfia los ‘Revolucionarios oprimidos’ de EU.

El 11 de septiembre de 1973 un golpe de Estado derrocó al gobierno de Allende, en el cual, fue bombardeado el palacio presidencial.

La operación, auspiciada por EU, fue orquestada por el ejército que comandó Augusto Pinochet, quien asumió el poder e instaló una dictadura que dejó más de mil 200 desaparecidos, un régimen que cayó tras un plebiscito en 1988.

El pasado 11 de marzo, el candidato José Antonio Kast, admirador de Pinochet y aliado de Donald Trump, se convirtió en presidente de Chile, el primer ultraderechista desde el regreso de la democracia.