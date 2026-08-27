Estados Unidos negocia acceso a largo plazo a reservas petroleras de Venezuela

Funcionarios del Gobierno del presidente Donald Trump están trabajando en un acuerdo para asegurar que Estados Unidos, que supervisa las exportaciones de petróleo de Venezuela, acceda por un largo plazo a una parte de las reservas de crudo del país sudamericano, dijeron el jueves fuentes con conocimiento de las negociaciones.

Según las fuentes, se espera que el trato, que podría firmarse y hacerse público pronto, funcione de manera que permita a Washington asegurar un grupo de yacimientos petroleros venezolanos para ser desarrollados por empresas estadunidenses, y que el suministro resultante esté garantizado para Estados Unidos.

Esto es real y se está debatiendo al más alto nivel entre los Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela", dijo una de las fuentes consultadas.

Otra fuente agregó que se estaba considerando un "contrato de arrendamiento" como modelo legal para que el acuerdo funcione, seguido de una subasta o licitación para asignar cada uno de los yacimientos entre las empresas estadounidenses.

La Casa Blanca remitió las preguntas al Departamento de Energía de Estados Unidos.

El Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela, la estatal petrolera PDVSA y el Departamento de Energía no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. No fue posible contactar a la ministra de Petróleo venezolana, Paula Henao, para obtener comentarios.

La regulación actual de hidrocarburos en Venezuela, que posee las mayores reservas de crudo del mundo, no incluye arrendamientos de áreas petroleras, mientras que la Constitución reserva las actividades principales de la industria al Estado.

Una legislación petrolera recientemente reformada permite la operación de yacimientos petroleros mediante empresas mixtas y contratos de producción compartida.

Durante décadas, a las petroleras extranjeras se les impidió acceder a las reservas de crudo del país. Si bien aún no se conocen todos los detalles del posible acuerdo entre Washington y Caracas, según los expertos, podría plantear interrogantes constitucionales y enfrentar desafíos legales.

Axios informó por primera vez sobre las conversaciones el jueves y señaló que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, planea viajar a Caracas la próxima semana.

Desde que Estados Unidos capturó al expresidente Nicolás Maduro en enero, Washington ha intentado asegurar un flujo estable de crudo venezolano para las refinerías estadounidenses, al tiempo que promueve la inversión estadounidense en la deteriorada industria energética del país miembro de la OPEP, que actualmente produce alrededor de 1,25 millones de barriles diarios (bpd) de crudo.

La administración del presidente Donald Trump se encuentra bajo presión de cara a las elecciones legislativas de noviembre debido al aumento de los precios de la gasolina, que podría mitigarse mediante un suministro de petróleo más barato y una mayor producción.

Estados Unidos también ha estado buscando soluciones para reabastecer su Reserva Estratégica de Petróleo (REP), la mayor reserva de petróleo de emergencia del mundo, incluyendo la posibilidad de intercambios de crudo con productores estadounidenses. Actualmente, la REP almacena unos 290 millones de barriles en cavernas subterráneas de sal, lo que representa aproximadamente el 41 por ciento de su capacidad total.

La escasez de fondos y el mantenimiento constante de la reserva han limitado los esfuerzos del Gobierno para reabastecerla después de que Estados Unidos la usó tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y nuevamente tras el inicio de la guerra con Irán en febrero.