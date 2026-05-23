Trump anuncia avances en acuerdo de paz con Irán; espera reapertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que su gobierno mantiene negociaciones avanzadas con Irán para alcanzar un acuerdo que permita frenar la escalada bélica en Oriente Medio, en medio de semanas de tensión militar, amenazas cruzadas y el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump afirmó que sostuvo conversaciones telefónicas con varios líderes de Oriente Medio y Asia, entre ellos el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, el mandatario egipcio Abdel Fattah el-Sisi, el rey Abdullah II de Jordania y representantes de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Pakistán.

Según Trump, las conversaciones giraron en torno a “un Memorando de Entendimiento sobre la PAZ” relacionado con la República Islámica de Irán y la guerra que ha sacudido a la región desde finales de febrero.

Se ha negociado un acuerdo, pendiente de su finalización, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los demás países mencionados”, escribió Trump en Truth Social.

El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los puntos más sensibles del conflicto regional. Especial.

El mandatario republicano también reveló que habló directamente con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, una llamada que, según dijo, “transcurrió muy bien”.

Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del Acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del Acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz”, añadió Trump.

La declaración del presidente estadounidense ocurre mientras Washington intenta contener el impacto económico y geopolítico derivado del cierre parcial del estrecho de Ormuz, paso marítimo por donde normalmente transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Irán y Estados Unidos negocia mientras continúa la presión militar

De acuerdo con reportes diplomáticos y filtraciones citadas por Reuters, Pakistán ha asumido un papel clave como mediador entre Teherán y Washington para tratar de poner fin a casi tres meses de enfrentamientos y amenazas militares en la región.

El jefe del Ejército pakistaní, el mariscal de campo Syed Asim Munir, sostuvo reuniones con altos funcionarios iraníes, incluido el canciller Abbas Araqchi y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf.

Fuentes involucradas en las conversaciones señalaron que el borrador del acuerdo contempla tres fases: el fin formal de la guerra, la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de nuevas negociaciones más amplias sobre seguridad regional y programa nuclear iraní.

El acuerdo que se está negociando es bastante completo para poner fin a la guerra”, señalaron fuentes pakistaníes cercanas al proceso.

Sin embargo, el escenario continúa siendo frágil. Trump advirtió que aún analiza junto a sus asesores si retomará ataques contra Irán en caso de que las negociaciones fracasen.

O llegamos a un buen acuerdo o los haré volar por los aires”, declaró Trump en una entrevista citada por Axios.

Por su parte, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, insistió en que Washington mantiene sus exigencias hacia Teherán.

“Irán nunca podrá tener un arma nuclear. El estrecho debe permanecer abierto sin peajes. Deben entregar su uranio enriquecido”, afirmó Rubio durante una visita oficial a India.

Irán, por otro lado, sostiene que su programa nuclear tiene fines civiles y acusa a Estados Unidos e Israel de utilizar la amenaza militar para mantener presión política y económica sobre el país.

El portavoz iraní Esmail Baghaei afirmó que aún existen “cuestiones pendientes” y que las próximas jornadas serán decisivas para determinar si las conversaciones realmente derivan en un acuerdo duradero.

Mientras tanto, la guerra en Oriente Medio sigue generando incertidumbre global, especialmente por el impacto sobre los mercados energéticos, el comercio marítimo y el riesgo de una expansión regional del conflicto que involucre directamente a Israel, Hezbolá y aliados de Irán.