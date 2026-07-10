EU sanciona a presunto financista de Mojtaba Jamenei tras nuevos ataques en Ormuz

Estados Unidos impuso el viernes nuevas sanciones relacionadas con Irán dirigidas contra un importante financiador del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, y otras 13 personas y entidades, tras la reanudación por parte de Teherán de los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz, informó el Departamento del Tesoro.

Las sanciones se dirigieron contra Ali Ansari, un banquero y empresario iraní afincado en Dubái que ya había sido sancionado anteriormente por el Reino Unido por su papel en el apoyo financiero a las actividades de la Guardia Revolucionaria y otras entidades, según el Tesoro.

El Tesoro afirmó que Ansari había desviado fondos públicos hacia una amplia cartera en el extranjero de propiedades inmobiliarias y participaciones comerciales para enriquecerse a sí mismo, a las élites gubernamentales y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro también ha incluido en su lista a importantes casas de cambio iraníes y a "empresas pantalla" extranjeras que, según afirma, movían miles de millones de dólares al año en nombre de bancos iraníes sancionados, utilizando múltiples capas de sociedades ficticias para ocultar la actividad ilícita del Gobierno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes que el alto el fuego acordado con Irán había terminado, pero que Washington había accedido a continuar las conversaciones a petición de Irán.

En un comunicado en el que anunciaba las nuevas sanciones, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el departamento "seguiría utilizando todas las herramientas a su alcance" para aislar a Jamenei y a otros altos cargos iraníes del sistema financiero mundial.

Según el Departamento del Tesoro, Ansari utilizó numerosas sociedades ficticias y cuentas bancarias en múltiples jurisdicciones para acumular activos por valor de millones de dólares a través de Smart Global Limited, con sede en San Cristóbal y Nieves, una sociedad de cartera constituida en 2011 que invertía en inmuebles y propiedades comerciales en Europa, el Golfo y otras regiones.

"Muchos de estos intereses financieros se mantienen en beneficio de Mojtaba Jamenei, su familia y otras élites iraníes del régimen y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), quienes han protegido a Ansari de ser sancionado a pesar de su flagrante corrupción y del considerable daño que ha causado a la economía y al pueblo iraní", afirmó el Tesoro.