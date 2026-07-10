OpenAI enfrenta demanda de Apple por supuesta violación de secretos comerciales

Apple demandó el viernes a la empresa OpenAI, creadora de ChatGPT, a la que acusó de orquestar una campaña para robar los secretos empresariales del fabricante del iPhone para desarrollar su propio dispositivo de hardware de consumo.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de California, describe el agresivo esfuerzo por parte de OpenAI para captar empleados de Apple y extraer información confidencial con el fin de construir su propio dispositivo.

A todos los niveles, desde miembros de su personal técnico hasta su director de hardware, y en coordinación con socios comerciales, OpenAI ha estado robando los secretos empresariales e información confidencial de Apple", afirmó la empresa en su denuncia de 41 páginas.

La demanda complicará significativamente los planes de OpenAI para una salida a bolsa muy esperada.

La compañía, valorada en aproximadamente 852.000 millones de dólares, ha recaudado más de 180 mil millones de dólares de inversionistas, y la expansión hacia el hardware de consumo se veía como una gran oportunidad de crecimiento.

"Siempre defenderemos el arduo trabajo y las innovaciones de nuestros equipos, y estamos tomando todas las medidas adecuadas para hacerlo", declaró Apple en un comunicado a la AFP.

"No tenemos ningún interés en los secretos comerciales de otras empresas. Seguimos concentrados en desarrollar tecnología innovadora que empodere a las personas en todo el mundo", afirmó un portavoz de la empresa.

La demanda menciona a OpenAI, su filial de hardware io Products -empresa cofundada por el ex jefe de diseño de Apple Jony Ive- y a dos antiguos empleados de Apple: Tang Yew Tan, ahora director de hardware de OpenAI, y el ingeniero Chang Liu.

Apple indicó que busca una indemnización por daños y un mandato judicial que prohíba a OpenAI utilizar su información confidencial, calificando la demanda de necesaria después de que OpenAI no respondiera a las preocupaciones que la compañía planteó en febrero.

Tan trabajó 24 años en Apple, más recientemente como vicepresidente de diseño de producto para el iPhone y el Apple Watch, antes de cofundar io Products, que OpenAI adquirió por aproximadamente 6 mil 500 millones de dólares en 2025.

Apple alegó que Tan utilizó nombres en clave de proyectos confidenciales durante entrevistas de trabajo en OpenAI para sonsacar a los candidatos información sobre productos de Apple aún no lanzados.

Supuestamente también dijo a empleados de Apple que llevaran componentes físicos, como baterías, placas de circuito y otras piezas, a las entrevistas para sesiones de "mostrar y contar".

Apple describió sus hallazgos como "solo la punta del iceberg", señalando que tenía una visibilidad limitada de lo que ocurría tras las puertas cerradas de OpenAI.

"El incipiente negocio de hardware de OpenAI se sustenta ahora sobre los cimientos más inestables, podridos hasta la médula por su dependencia ilegal de secretos comerciales sustraídos", afirma la demanda.