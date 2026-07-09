Israel comparte a EU inteligencia sobre un supuesto plan de Irán para asesinar a Trump

Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia sobre un supuesto plan "nuevo y específico" de Irán para asesinar al presidente Donald Trump, según reportaron este jueves medios estadounidenses. La revelación surge en un momento de creciente tensión en Medio Oriente, tras los recientes ataques entre Washington y Teherán, que han reavivado el temor a una escalada militar de gran alcance.

De acuerdo con versiones publicadas por CNN y The Wall Street Journal, autoridades estadounidenses ya seguían un flujo constante de información sobre posibles amenazas contra Trump, pero la advertencia enviada por Israel hacía referencia a un complot concreto.

La información coincidió con las medidas de seguridad adoptadas durante el regreso del mandatario desde Turquía, donde participó en la cumbre de la OTAN.

Medios revelan supuesto plan contra Donald Trump

Según los reportes, Israel entregó a Washington datos de inteligencia relacionados con un presunto plan de Irán para asesinar al presidente estadounidense. Aunque funcionarios estadounidenses no ofrecieron detalles sobre la información recibida, las publicaciones señalan que se trataba de una amenaza específica distinta a otras evaluaciones previas.

La tensión entre ambos países se remonta, entre otros hechos, a la muerte del general iraní Qasem Soleimani, abatido en enero de 2020 durante una operación ordenada por Trump en su primer mandato. Desde entonces, Teherán ha manifestado públicamente su intención de tomar represalias.

Consultada sobre las publicaciones, la Casa Blanca evitó confirmar el contenido de los informes y remitió a declaraciones realizadas por Trump un día antes.

"Quieren acabar con el líder de Estados Unidos, yo. Estoy en cualquier lista. Esta mañana vi que estoy en cada una de sus listas".

Las versiones sobre el supuesto complot también coincidieron con el viaje de regreso del mandatario desde Turquía. Trump abandonó ese país utilizando el antiguo Air Force One, mientras que el nuevo avión presidencial, un regalo de Catar, fue enviado previamente al Reino Unido, donde posteriormente abordó la aeronave para regresar a Washington.

El cambio de avión alimentó especulaciones sobre posibles razones de seguridad, especialmente después de los recientes ataques estadounidenses contra objetivos iraníes. Posteriormente, The New York Times informó que la decisión fue tomada a petición del Servicio Secreto como medida preventiva.

Trump y Netanyahu coordinados en guerra en Medio Oriente

Horas después de conocerse los reportes, el presidente estadounidense sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para informarle sobre los "últimos movimientos" de Estados Unidos en el Golfo, informó el gobierno israelí.

Según un comunicado del gabinete de Netanyahu, ambos líderes reafirmaron la coordinación permanente entre sus países en distintos ámbitos y abordaron la situación regional.

Durante la conversación, Netanyahu también expresó su preocupación por las recientes declaraciones del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y subrayó la necesidad de establecer zonas de seguridad a lo largo de las fronteras israelíes.

La llamada fue confirmada por un funcionario estadounidense, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre su contenido.

En las últimas semanas, Trump ha realizado críticas públicas a Netanyahu por el impacto que la ofensiva israelí contra Hezbolá en Líbano ha tenido sobre las negociaciones con Irán. Pese a ello, la oficina del primer ministro israelí informó a principios de julio que ambos dirigentes acordaron reunirse próximamente en Estados Unidos para continuar las conversaciones sobre la situación en Medio Oriente.