Juez da revés a Trump y desestima demanda contra Harvard

Un juez federal de Boston desestimó la demanda del gobierno de Donald Trump contra la Universidad de Harvard, con la que buscaba obligar a la institución a entregar registros de admisión para investigar si continúa considerando el origen étnico de los aspirantes.

La resolución representa un nuevo revés judicial para la administración republicana en su disputa con la universidad, uno de los principales objetivos de su ofensiva contra instituciones educativas que considera dominadas por ideologías de izquierda.

El juez federal de distrito Myong Joun rechazó el lunes la acción presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acusaba a Harvard de no cooperar con una investigación sobre sus prácticas de admisión.

El Departamento de Justicia presentó la demanda en febrero como parte de una investigación para determinar si Harvard cumple con el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2023, que prohibió el uso de programas de admisión basados en la raza para favorecer la matriculación de estudiantes pertenecientes a minorías.

La administración Trump solicitó registros de admisión correspondientes a varios años, con información a nivel de cada aspirante, para establecer si el origen étnico continúa influyendo en las decisiones de ingreso a la universidad.

La investigación se fundamenta en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación racial en programas educativos que reciben fondos federales.

Trump tiene en la mira a la Universidad de Harvard. Reuters

Harvard denunció represalias de la administración republicana

La universidad, con sede en Cambridge, Massachusetts, sostuvo que la demanda formaba parte de una campaña de presión política del gobierno federal.

Sus abogados argumentaron que la acción judicial fue presentada como represalia por la negativa de Harvard a aceptar exigencias relacionadas con su gobernanza, políticas de contratación y programas académicos.

La institución también cuestionó el procedimiento utilizado por el Departamento de Justicia. Según sus representantes, el gobierno presentó la demanda sin agotar previamente los pasos legalmente requeridos para obtener el cumplimiento voluntario de la solicitud de documentos.

Harvard advirtió que los registros solicitados contenían información sensible de miles de estudiantes de secundaria que habían solicitado ingresar a la universidad.

Trump de exigir mil millones de dólares

El conflicto entre Harvard y la Casa Blanca se agravó después de que Trump anunciara a principios de febrero el fin de las negociaciones para alcanzar un acuerdo.

El presidente estadounidense también exigió mil millones de dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios a la universidad, a la que acusó de haberse comportado durante mucho tiempo de manera inadecuada.

La demanda desestimada se sumó a otros enfrentamientos judiciales entre ambas partes, en los que Harvard ha conseguido frenar distintas medidas impulsadas por la administración.

Antes de esta resolución, la universidad había obtenido fallos favorables contra los intentos del gobierno de suspender más de 2 mil millones de dólares en subvenciones federales.

También consiguió impedir judicialmente una medida que buscaba restringir su capacidad para recibir estudiantes internacionales y enfrentó otra acción relacionada con presuntas fallas en la protección de estudiantes judíos e israelíes frente al acoso.

Estos litigios forman parte de una disputa más amplia sobre la autonomía universitaria, el financiamiento federal y las políticas educativas de las instituciones de educación superior en Estados Unidos.