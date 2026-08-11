Tres sismos impactan la zona norte de Perú; autoridades descartan alerta de tsunami

La madrugada de este martes, la región de Piura, en el norte de Perú y fronteriza con Ecuador, fue sacudida por tres sismos en menos de una hora.

El Centro Sismológico Nacional informó que el primero ocurrió a las 03:00 horas con magnitud 4.9 y epicentro a 64 kilómetros al suroeste de Sechura, en el océano Pacífico. El movimiento tuvo una profundidad de 24 kilómetros y se sintió con intensidad III en la provincia de Sechura.

Dos minutos después, a las 03:02 horas, se registró un segundo sismo de magnitud 4, con epicentro a 61 kilómetros al suroeste de Sechura y a una profundidad de 34 kilómetros. El tercer movimiento telúrico se produjo a las 03:45 horas, con magnitud 4.1 y epicentro a 67 kilómetros al suroeste de la misma provincia, a una profundidad de 23 kilómetros.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó que el sismo de mayor magnitud haya generado un tsunami en el litoral, eliminando la posibilidad de una alarma de este tipo.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado de daños personales ni materiales en Piura ni en las regiones aledañas. El hecho de que los epicentros se localizaran en el mar contribuyó a que los movimientos no tuvieran consecuencias graves en tierra.

El último terremoto devastador en Perú se registró en 2007 en la región sureña de Ica, seguido de un tsunami en el puerto de Pisco, que dejó 500 muertos y millonarias pérdidas materiales. El territorio peruano se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial.