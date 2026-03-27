Tres muertos y dos heridos tras caída de helicóptero en Hawái

Un helicóptero turístico de la empresa Airborne Aviation se estrelló el jueves frente a la costa norte de Kaua’i, en Hawái, provocando la muerte de tres personas y dejando a otras dos heridas. La aeronave, que sobrevolaba la zona de Nā Pali, cayó al mar cerca de Kalalau Beach alrededor de las 15:45 horas, según informó el Departamento de Policía de Kaua’i.

En un trabajo coordinado, la Guardia Costera de Estados Unidos, bomberos locales y equipos de rescate, quienes lograron recuperar a los ocupantes y trasladar a los sobrevivientes al Wilcox Medical Center. Las labores de rescate se complicaron por la dificultad de acceso al lugar, que solo puede alcanzarse por mar o a pie a través del sendero Kalalau.

Investigación en curso sobre el accidente aéreo en Hawaí

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) abrieron una investigación federal para esclarecer las causas del accidente. Ambas agencias trabajan en el análisis de los restos de la aeronave, revisan los registros de mantenimiento y recopilan testimonios de testigos y sobrevivientes.

Hasta el momento no se han divulgado las identidades de las víctimas ni detalles sobre el estado de los heridos. Las autoridades señalaron que se evaluarán factores como las condiciones meteorológicas, el estado técnico del helicóptero y la experiencia del piloto.

Alcalde destaca tabajo de los servicios de emergencia

El alcalde de Kaua’i, Derek Kawakami, agradeció la labor de los equipos de rescate y destacó la rapidez con la que actuaron tras el accidente. Subrayó que el objetivo prioritario ha sido atender a las personas afectadas “como parte de nuestra comunidad”.

La FAA dispuso restricciones temporales de vuelo en la zona para facilitar las operaciones de rescate y la investigación posterior. Mientras tanto, la empresa Airborne Aviation no ha emitido declaraciones públicas sobre el siniestro.

El vuelo formaba parte de un recorrido turístico por la costa de Nā Pali, uno de los más solicitados por visitantes que buscan explorar desde el aire los paisajes de Hawái.