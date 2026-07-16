Sismo de magnitud 5.9 sacude Nueva Zelanda; emiten alerta por tsunami

Un terremoto de magnitud 5.9 sacudió este jueves la Isla Sur de Nueva Zelanda, informó el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ, por sus siglas en alemán).

El organismo detalló que el sismo ocurrió a una profundidad de 53 kilómetros, mientras que las autoridades exhortaron a la población de las zonas cercanas a mantenerse atenta a las indicaciones oficiales y trasladarse a sitios elevados como medida preventiva.

Los habitantes de las áreas potencialmente afectadas deben dirigirse hacia "la zona elevada más cercana fuera de las áreas de evacuación por tsunami, o tan al interior como sea posible", urgió la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias.

De manera preliminar, la misma agencia había estimado que el terremoto tuvo una magnitud de 5.6 y una profundidad de 10 kilómetros; sin embargo, posteriormente se actualizaron los datos disponibles sobre el evento.

Epicentro del sismo se ubicó cerca de Te Anau

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se registró a las 21:14 horas locales, a las 3:14 tiempo del centro de México. El epicentro se localizó a 42.3 kilómetros al noroeste de Te Anau, una ciudad con más de mil 900 habitantes, y tuvo una profundidad de 53 kilómetros.

El USGS también señaló en su evaluación preliminar que el riesgo tanto de pérdidas económicas como de víctimas permanece en nivel verde, lo que significa que, hasta el momento, se prevé un impacto limitado derivado de este fenómeno.

Nueva Zelanda, una de las zonas con mayor actividad sísmica

Nueva Zelanda se encuentra sobre el límite entre las placas tectónicas del Pacífico y la Australiana, una región reconocida por su constante actividad geológica y por el registro frecuente de movimientos sísmicos.

Cada año se presentan alrededor de 14 mil sismos en el país, aunque únicamente entre 100 y 150 tienen la intensidad suficiente para ser percibidos por la población. Debido a estas condiciones naturales, las autoridades mantienen sistemas permanentes de monitoreo y protocolos de actuación para responder de manera oportuna cuando ocurre un evento de este tipo.

Hasta el momento, los primeros reportes mantienen la evaluación del evento en un nivel de riesgo limitado, mientras continúan las revisiones correspondientes por parte de las autoridades especializadas.

¿Qué hacer en caso de sismo?

En caso de un sismo, la recomendación principal es mantener la calma y actuar con rapidez, pero sin correr ni empujar.

Si estás dentro de un inmueble, agáchate, cúbrete y sujétate debajo de un mueble resistente. Aléjate de ventanas, cristales, lámparas y objetos que puedan caer.

No utilices elevadores durante ni inmediatamente después del movimiento.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables eléctricos, bardas y anuncios espectaculares.

Si conduces un vehículo, disminuye la velocidad y detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas.

Si el sismo ocurre en una zona costera y las autoridades emiten una alerta de tsunami, evacúa de inmediato hacia zonas altas o tierra adentro y sigue únicamente las instrucciones de Protección Civil.

Una vez que termine el movimiento, prepárate para posibles réplicas y revisa si existen daños estructurales antes de regresar a un edificio.

Infórmate únicamente por canales oficiales y evita difundir rumores o información sin verificar.

Con información de AFP y Reuters.

*mcam