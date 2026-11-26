Cientos de miles de personas en Estados Unidos pasaron el Día de Acción de Gracias sin electricidad a causa de una gran tormenta que afecta el este y centro del país, fenómeno que también obligó a cancelar vuelos y a posponer un emblemático desfile en Nueva York.

Lluvias torrenciales, vientos intensos e inundaciones costeras impactaron la jornada en la que millones de personas viajan por carretera y aire para reunirse con familiares y amistades, y en la que muchas viviendas tendrán su cena a la luz de las velas.

Apagones, nevadas y alertas en servicios

De acuerdo con el portal especializado PowerOutage, más de 840 mil hogares permanecen sin servicio eléctrico, con mayor afectación en Pensilvania y Virginia, en el este, así como en Misuri, en el centro del país, donde se han acumulado hasta 30 centímetros de nieve en algunos sectores.

En Maryland, el organismo responsable del suministro de agua de una extensa zona urbana pidió a sus cerca de dos millones de usuarios disminuir de inmediato el consumo de agua del grifo ante el riesgo que representan los cortes de luz para la red.

Vuelos, carreteras y aplazamiento en Nueva York

En la aviación comercial, FlightAware contabilizó cerca de 400 vuelos cancelados y casi dos mil con demoras en Estados Unidos, concentradas principalmente en la costa este.

Un árbol caído aplasta un automóvil durante una tormenta de lluvia cerca del vecindario de Van Ness en Washington, DC. REUTERS

Las autoridades recomendaron restringir traslados carreteros y cerraron grandes estructuras como el puente Commodore Barry, cerca de Filadelfia, y el puente-túnel de la bahía de Chesapeake, más al sur, mientras la autoridad de transportes de Misuri reportó en X múltiples rutas cubiertas de nieve.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani advirtió que se trata de “una gran tormenta” con “vientos lo suficientemente fuertes como para derribar ramas de árboles y líneas eléctricas”.

Un área inundada por agua de lluvia tras el paso de una tormenta que golpeó la costa este de Estados Unidos, en Sea Isle City, Nueva Jersey. SEETHEVIEW.COM via REUTERS

Ante las condiciones climáticas, el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's —con globos gigantes de personajes desde el corazón de Manhattan hasta la tienda de la calle 34— fue pospuesto para el sábado, lo que genera retos logísticos para miles de participantes, músicos y equipos técnicos; la celebración, que llega a su centésima edición, solo había sido cancelada en 1942, 1943 y 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, sin antecedentes de aplazamiento.

Con información de Reuters y AFP