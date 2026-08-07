Tiroteo en escuela de Tailandia: Adolescente mata a 7 personas y deja 30 heridos

Un adolescente armado con una pistola mató a siete personas, cincode ellas en una prestigiosa secundaria cerca de Bangkok, Tailandia informaron este viernes las autoridades y la policía.

El joven primero asesinó a sus abuelos con una pistola que les pertenecía y después se dirigió a su escuela, ubicada en una provincia vecina de la capital, donde mató a dos profesores y tres miembros del personal docente.

El atacante, identificado como un adolescente de 14 o 15 años que estudiaba en el plantel, también murió, reportaron medios locales con base en información de las autoridades.

Versiones sobre la muerte del atacante

Algunos reportes señalaron que elementos de la policía abatieron al sospechoso, mientras que otros indicaron que pudo haberse quitado la vida.

Estudiantes de la secundaria Debsirin Nonthaburi, ubicada en la provincia de Nonthaburi, resultaron heridos al intentar huir, precisó el viceministro del Interior de Tailandia, Polapee Suwunchwee, al canal Thai PBS. La policía informó de 30heridos, de las cuales nueve se encuentran en estado grave, precisó.

Es un incidente terrible. Nunca debió haber ocurrido. ¿Cómo pudo suceder esto en nuestro país?", lamentó el primer ministro Anutin Charnvirakul ante periodistas.

Familiares de un docente asesinado en un tiroteo escolar son llevados hacia una ambulancia en el distrito de Bang Kruai, provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, la capital de Tailandia. Foto: AFP.

Es por eso que el gobierno no permite la posesión de armas de fuego", agregó.

Fotografías publicadas por medios locales muestran a un adolescente, presuntamente el atacante, con uniforme escolar color morado y una bolsa negra cruzada al hombro, mientras en el suelo se observan varios casquillos percutidos.

"Escuché muchísimos disparos, muy fuertes, porque parecía que el tirador estaba en el piso de arriba. Incluso podía escuchar los casquillos golpeando el suelo y el ruido del metal", relató Pawarisa Maylissa, estudiante de la secundaria.

"Tenía miedo de morir y de no poder seguir persiguiendo mis sueños", continuó. "No conozco al sospechoso, pero sé que es un poco más joven que yo. No puedo creer que un niño como él haya podido tener acceso a un arma".

"Un chico trastornado"

Era un chico trastornado. Mi grupo de amigos, que lo conocía, decía que le interesaban el FBI y las armas, y que muchos otros alumnos lo acosaban", contó a la AFP Purin Khumchoo, de 17 años, tras haber escapado por poco de las balas.

"Cuando vi que me apuntaba con el arma pensé que parecía muy profesional, como si llevara mucho tiempo entrenándose", añadió el adolescente.

Quince alumnos sufrieron lesiones al intentar huir, declaró la viceministra de Interior tailandesa, Polapee Suwunchwee, a la cadena pública Thai PBS.

"Vi a miles de alumnos salir corriendo. Algunos ni siquiera llevaban zapatos puestos", afirmó Thongchai Thanakat, un conductor de mototaxi que lleva unos veinte años trabajando frente al instituto con capacidad para 3.000 estudiantes.

Tailandia, con una de las tasas más altas de posesión de armas de fuego

El tránsito en las inmediaciones de la secundaria Debsirin Nonthaburi quedó prácticamente paralizado, según un periodista de AFP, mientras que la prensa local informó que los padres acudieron a recoger a sus hijos después del ataque.

Vi a miles de estudiantes salir corriendo. Algunos ni siquiera llevaban zapatos", contó Thongchai Thanakat, conductor de mototaxi que trabaja frente a la escuela desde hace unos 20 años.

Foto: AFP.

"Me siento muy mal por un alumno cuyo cuerpo vi después de que recibió un disparo en la cabeza", agregó. "Es realmente triste".

Tailandia tiene una de las tasas más altas de posesión de armas de fuego de la región, con un estimado de alrededor de 10 millones de armas en circulación, es decir, una por cada siete habitantes.

Las promesas previas para endurecer las leyes sobre armamento no han impedido que los tiroteos continúen ocurriendo de manera recurrente.

La policía tailandesa disparó y detuvo en febrero a un adolescente que abrió fuego en una escuela del sur del país, ataque en el que murió el director y dos estudiantes resultaron heridos.

El joven utilizó el arma de un oficial de policía durante ese tiroteo.

Un jefe policiaco informó entonces que el sospechoso había sido hospitalizado en diciembre para recibir tratamiento psiquiátrico y posteriormente fue dado de alta.

Tailandia ha registrado otras masacres

En 2022, un expolicía armado con una pistola y un cuchillo irrumpió en una guardería del norte de Tailandia y mató a 24 niños y 12 adultos, en lo que fue una de las masacres más mortíferas registradas en ese país.

*mcam