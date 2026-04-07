Tiroteo frente al consulado israelí en Estambul deja un muerto y cuatro heridos

Un tiroteo ocurrido este martes frente al consulado israelí en Estambul dejó un saldo de un atacante muerto y cuatro personas heridas, entre ellas dos policías. El gobernador de la provincia, Davut Gül, calificó el incidente como un acto con “tintes de provocación”, ya que se produjo en una zona de negocios densamente poblada.

Las autoridades turcas sospechan que el ataque podría estar vinculado al Estado Islámico, dado el modus operandi y los antecedentes de operaciones recientes contra esa organización en la región.

El ataque frente al consulado israelí en Estambul reaviva tensiones diplomáticas entre Turquía e Israel. REUTERS

Desarrollo del enfrentamiento

Los sospechosos llegaron vestidos con ropa de camuflaje y abrieron fuego contra unidades de seguridad desplegadas en los alrededores del edificio diplomático. El tiroteo se prolongó durante unos 10 minutos en el área de estacionamiento frente al rascacielos que alberga el consulado israelí, generando escenas de pánico entre trabajadores y transeúntes.

El consulado se encontraba vacío, sin personal diplomático, debido a que Israel redujo sus servicios en Turquía hace más de dos años tras el deterioro de las relaciones bilaterales por la guerra en Gaza. Solo había personal de seguridad local en la zona, como ocurre en otros edificios israelíes y templos judíos, altamente protegidos desde el inicio del conflicto.

El ataque frente al consulado israelí en Estambul reaviva tensiones diplomáticas entre Turquía e Israel. REUTERS

Balance oficial

El ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, confirmó que los atacantes fueron identificados. Uno de ellos murió en el enfrentamiento, mientras que otros dos resultaron heridos y fueron detenidos. Según las investigaciones preliminares, los sospechosos llegaron a Estambul en un vehículo alquilado desde Izmit, ciudad donde hace cuatro meses se realizó una macrooperación contra el Estado Islámico que dejó tres policías muertos y nueve heridos.

Las autoridades señalaron que uno de los atacantes tiene vínculos con una organización que “instrumentaliza la religión”, mientras que otro posee antecedentes por tráfico de drogas.

Reacciones del gobierno de Israel

El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó que no había personal en el consulado durante el ataque y aseguró que sigue de cerca la investigación. La ofensiva se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre Ankara y Tel Aviv, marcado por el embargo de exportaciones impuesto por Turquía y la reducción de relaciones diplomáticas.

En paralelo, investigaciones periodísticas han revelado que, pese al embargo, empresas navieras griegas han facilitado el transporte clandestino de petróleo hacia Israel a través de puertos turcos, lo que añade un componente económico a la crisis diplomática.