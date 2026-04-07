La Casa Blanca desmiente insinuaciones sobre uso de armas nucleares en Irán

La Casa Blanca negó este martes que las palabras del vicepresidente JD Vance sobre las operaciones militares en Irán implicaran la posibilidad de un ataque nuclear contra la república islámica.

La polémica surgió después de que Vance afirmara que las fuerzas estadounidenses cuentan con “herramientas que aún no han decidido usar” para hacer cumplir el ultimátum del presidente Donald Trump.

Ante la interpretación de que esas declaraciones podían referirse a armas nucleares, la Casa Blanca respondió de manera contundente en la red X: “Literalmente, nada de lo que dijo el vicepresidente ‘implica’ esto, ¡son unos completos ineptos!”.

El mensaje buscaba desmentir versiones difundidas por una cuenta asociada a la exvicepresidenta Kamala Harris, que había sugerido que Vance insinuó un posible uso de armamento nuclear.

Trump amenaza a Irán con ultimátum sobre Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes una amenaza directa contra Irán, advirtiendo que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás” si Teherán no cumple con el ultimátum de reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. El plazo fijado por Washington vence a las 20:00 horas de hoy, hora local de la capital estadounidense.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump aseguró: “No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra”, dejando abierta la posibilidad de una acción militar de gran escala si Irán mantiene el bloqueo del paso marítimo.

El mandatario condicionó la suspensión de hostilidades a un acuerdo que permita el fin de la guerra y el desbloqueo del estrecho, vital para el transporte mundial de crudo y mercancías. Según Trump, el objetivo es poner fin a “47 años de extorsión, corrupción y muerte”, en referencia al tiempo transcurrido desde la instauración de la República Islámica en 1979.

El presidente afirmó que Estados Unidos ya logró “un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas”, sugiriendo que la presión ejercida podría derivar en un escenario político distinto en Irán.

Trump calificó la jornada como “uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo”, subrayando que el desenlace del ultimátum marcará un punto de inflexión en el conflicto.

La advertencia se produce en un contexto de máxima tensión regional, con el estrecho de Ormuz bloqueado en represalia por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Con información de AFP.