Tiroteo en bar gay de Tucson deja dos muertos; atacante llevaba una lista con todos sus objetivos

Dos hombres fueron asesinados al exterior del Venture-N, un bar gay con décadas de historia en Tucson, Arizona. Las víctimas fueron identificadas como Vincent Anthony Siqueiros, de 42 años, y Cameron Davis Capara, de 33, quienes murieron en el lugar tras ser baleados poco después de la medianoche.

El sospechoso, Ousman Ceesay, de 44 años, falleció posteriormente en un hospital cercano tras recibir una herida de bala. La Policía de Tucson no precisó cómo se produjo esa lesión y aclaró que aguarda los resultados del médico forense.

De acuerdo con NBC News, Ceesay llevaba consigo una nota con una lista de negocios asociados al colectivo queer, lo que orientó la investigación hacia la figura de crimen de odio. La policía sostuvo que las primeras pruebas indican que el atacante confrontó a las víctimas antes de abrir fuego, aunque no se ha establecido si existía un vínculo previo entre ellos.

El jefe de información pública del departamento, James Horton, señaló que la investigación sigue abierta y que aún faltan precisiones sobre la secuencia completa. La jefa de policía, Monica Prieto, afirmó que “los delitos motivados por prejuicios son especialmente atroces” y aseguró que los investigadores revisan todas las pruebas disponibles para esclarecer el caso.

El Venture-N es considerado un lugar emblemático para la comunidad queer de Tucson. Tras el tiroteo, vecinos y miembros de la comunidad LGBT+ levantaron un memorial improvisado con flores, velas y fotografías frente al establecimiento.

La organización PFLAG Phoenix recordó que el bar ha sido “un refugio seguro, un santuario y un espacio de contención para la comunidad queer de Tucson durante décadas”. También evocó la llegada de residentes desde Florida tras la masacre de Pulse, en Orlando, ocurrida en 2016.

La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, calificó el hecho como “un ataque directo y devastador contra nuestra comunidad LGBTQ+” y lo definió como “otro recordatorio doloroso de que el odio sigue muy extendido en nuestro país”.

Estrellas como la cantante Jennifer López se manifestaron en redes sociales y enviaron mensajes de amor al colectivo LGBT+.

Devastado por otro acto insensato de violencia contra nuestra comunidad LGBTQIA+. Enviando amor y fuerza a todos en Tucson, y a los seres queridos de aquellos que perdimos. Son vistos, son amados"

Aunque la policía aseguró que no existe una amenaza activa conocida, dispuso un refuerzo de presencia en otros locales de la zona vinculados a la diversidad. Organizaciones como Tucson Queerstory, Southern Arizona Senior Pride y la Southern Arizona AIDS Foundation convocaron a una vigilia con velas para la noche de este miércoles en un parque local, en memoria de las víctimas y como gesto de resistencia comunitaria.