El robo de Villena se suma a los tres saqueos de oro en museos de España

En una ola de inauditos robos, España ha sufrido en apenas16 semanas, tres saqueos que involucran el metal preciado, que no deja de subir de valor en las bolsas bursátiles del mundo. El robo del Tesoro de Villena, ocurrido la madrugada de este jueves en Alicante, se suma así a otros dos asaltos registrados durante 2026 en museos de Badajoz y Albacete, en los que los delincuentes también se llevaron piezas de oro.

Los tres casos tienen además un elemento en común, que los ladrones accedieron a estos recintos por zonas laterales y actuaron con rapidez extrema para llegar hasta las piezas. Una vez dentro, rompieron de manera violenta las vitrinas donde se encontraban las colecciones.

Los mazos como arma inobjetable

El primer caso ocurrió el 25 de abril en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, donde fue sustraído el Tesoro de Villanueva de la Serena, integrado por 149 monedas de oro. Unos tres meses después, el 28 de julio, el Museo de Albacete fue asaltado por cuatro personas que se llevaron dos colecciones numismáticas con más de 200 monedas de oro. Esto ya mantenía en alerta máxima a la policía.

Ahora, el Tesoro de Villena se convierte en el tercer conjunto de piezas de oro sustraído de un museo español durante este año.

Tres robos, una misma vulnerabilidad

En los tres asaltos, los delincuentes aprovecharon accesos laterales de los edificios para entrar. En el caso de Badajoz, además, fue necesario forzar una reja antes de llegar a las piezas; y esto es lo único que lo diferencia con los demás.

El conjunto está compuesto por 29 brazaletes, 11 cuencos, tres botellas y otras piezas diversas. Foto: museovillena.com

La rapidez ha sido otro de los elementos que caracteriza a los robos. En Villena, la alarma del museo se activó alrededor de las 5:20 horas y apenas cuatro minutos después el asalto ya se había consumado. El recinto a esas horas se encontraba vacío, y sin vigilancia física.

Las autoridades investigan también la activación, unos minutos antes, de la alarma del polideportivo de la localidad, ya que una de las hipótesis es que este aviso pudiera haber sido provocado deliberadamente para desviar la atención de las fuerzas de seguridad y ganar tiempo para entrar al museo. Esto marcaría una gran afición de los delincuentes por las series televisivas.

En este caso, los ladrones no utilizaron una de las ventanas del museo, ya que, según fuentes municipales, están blindadas. El acceso se produjo a través de un muro lateral. Antes de conseguirlo, los delincuentes pretendían ingresar por otra zona del recinto, en un intento que resultó frustrado.

Europa Press.

Hasta ahora, ninguna de las piezas sustraídas en los tres robos ha sido recuperada.

Hispania Nostra advierte del riesgo de perder el tesoro para siempre

El robo de Villena también ha puesto sobre la mesa las dificultades que enfrentan los museos municipales para proteger piezas de enorme valor histórico cuando no cuentan con recursos suficientes para invertir en sistemas de seguridad.

Víctor Antona, portavoz de Hispania Nostra, advirtió que recuperar el Tesoro de Villena podría resultar imposible si los delincuentes deciden fundir las piezas de oro, la mayor probabilidad ante las dificultades para el tráfico de arte robado.

El oro es un problema porque al final acaba fundido", explicó Antona, quien comparó el riesgo con el que enfrentan las joyas robadas: los metales preciosos pueden ser desmontados o fundidos, haciendo prácticamente imposible recuperar el objeto original.

El representante de la asociación reconoció que ningún sistema de seguridad es infalible cuando un delincuente está decidido a conseguir una pieza, pero subrayó que los museos pequeños tienen mayores dificultades para realizar inversiones importantes en protección.

A su juicio, el problema no es que los robos en museos locales sean habituales. Por lo general, explicó, las piezas que conservan no tienen un valor económico suficientemente atractivo para los delincuentes. El Tesoro de Villena constituye una excepción debido a la enorme cantidad de oro que contiene y a su relevancia histórica.

Lateral del MUVI acordonado por la Guardia Civil. Europa Press

Antona consideró incluso que es posible que quienes planearon el robo llevaran tiempo estudiando la posibilidad de apoderarse del tesoro.

Piden revisar la seguridad de los museos municipales

Hispania Nostra pidió a las comunidades autónomas revisar de manera urgente las condiciones de seguridad y conservación de los museos municipales y reclamó que las administraciones autonómicas ayuden a financiar las medidas necesarias.

La asociación planteó además una alternativa para aquellos municipios que no puedan garantizar la protección de piezas especialmente valiosas: trasladarlas a museos provinciales que cuenten con mejores condiciones de seguridad.

Antona descartó, sin embargo, que el robo de Villena deba conducir necesariamente a que los grandes museos nacionales concentren este tipo de piezas. El planteamiento, sostuvo, debe centrarse en garantizar que las colecciones estén adecuadamente protegidas dondequiera que se encuentren.

Un tesoro excepcional de la Edad de Bronce

La preocupación por la desaparición del conjunto no se limita a su precio. El Tesoro de Villena es considerado una de las piezas arqueológicas más relevantes de Europa correspondientes a la Edad del Bronce, comparable por su importancia con los grandes hallazgos de las tumbas reales de Micenas, en Grecia.

El conjunto fue descubierto en diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores. Permaneció oculto dentro de una vasija enterrada en el lecho de una rambla del término municipal de Villena.

La colección reúne decenas de objetos de orfebrería, entre ellos cuencos, brazaletes y botellas de oro, además de piezas elaboradas con plata y otros materiales. Su valor económico ha sido estimado por el Ayuntamiento de Villena entre 1.5 y 1.7 millones de euros, casi dos millones de dolares.

El museo que lo custodiaba se encuentra en el centro de Villena, junto a las vías ferroviarias, dentro de un inmueble que originalmente funcionó como una antigua electroharinera construida a principios del siglo XX.

Críticas por las medidas de seguridad

El robo también provocó críticas políticas en la Comunidad Valenciana. Nando Pastor, síndic del Partido Popular en Les Corts, calificó el Tesoro de Villena como una pieza de extraordinaria relevancia para la ciudad, la Comunidad Valenciana y la arqueología europea.

Entrada al MUVI. Europa Press

Pastor consideró especialmente preocupante que un conjunto de estas características pudiera estar expuesto sin medidas de seguridad suficientes y reclamó que la investigación determine no solamente quiénes fueron los responsables del robo, sino también las circunstancias que permitieron su desaparición.

El dirigente del PP valenciano pidió que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad esclarezcan los hechos y que se establezcan las responsabilidades correspondientes para evitar que un episodio similar vuelva a ocurrir.

Con el caso de Villena, España suma tres robos de oro en museos durante 2026:

En abril, desaparecieron las monedas del Tesoro de Villanueva de la Serena.

En julio, fueron sustraídas más de 200 monedas de oro en Albacete.