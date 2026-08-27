Trump firma orden ejecutiva para renombrar el lago Ontario como “Lago América”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una Orden Ejecutiva que dispone el cambio de nombre del lago Ontario, el más oriental de los Grandes Lagos, para que sea oficialmente reconocido como “Lago América”.

La medida se enmarca en la política de su administración de “restaurar nombres que honran la grandeza americana”, destacando el papel histórico y estratégico de los Grandes Lagos en el desarrollo económico y militar del país.

El texto señala que Estados Unidos ha sido el principal protector del sistema de agua dulce de los Grandes Lagos, con inversiones de casi 4 mil millones de dólares en la última década, frente a una participación mucho menor de Canadá.

La orden recuerda que el lago Ontario ha sido clave para el comercio, la defensa y la expansión territorial desde la época colonial, mencionando hitos como la fortaleza de Oswego, las operaciones navales en la Guerra de 1812 y su papel en la conexión del interior del país con los mercados del Atlántico.

Además, se subraya que el lago abastece plantas de energía, suministra agua potable a comunidades cercanas y sostiene cadenas de suministro industriales y agrícolas, lo que lo convierte en un recurso estratégico para la economía estadounidense.

La orden instruye al Secretario del Interior, en coordinación con la Junta de Nombres Geográficos, a realizar todas las acciones necesarias para actualizar el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) y sustituir las referencias oficiales al lago Ontario por “lago América”.

El cambio deberá reflejarse en mapas, contratos, documentos oficiales y comunicaciones de todas las agencias federales en un plazo de 30 días.

El documento aclara que la orden se aplicará conforme a la legislación vigente y no crea derechos exigibles contra el Gobierno de Estados Unidos. Los costos de publicación serán asumidos por el Departamento del Interior.