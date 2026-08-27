Arrestan a cubana por convertir su casa en una “boutique de piratería” en Miami

Una mujer cubana de 36 años, identificada como Liudmila Pérez-Labrada, fue detenida en Miami-Dade tras acumular más de 110 mil dólares con la venta de mercancía de lujo falsificada. En su vivienda, había acondicionado una habitación como sala de exhibición y operaba un negocio a través de redes sociales bajo el nombre “Elegance and Glamour”.

La captura se produjo en su lugar de trabajo, luego de una investigación encubierta de varios meses realizada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO). Pérez-Labrada enfrenta cargos por falsificación de productos, en un caso que involucra más de mil artículos con un valor superior a 20 mil dólares. Una jueza fijó su fianza en 7 500 dólares, quedando recluida en el Turner Guilford Knight Correctional Center de Florida.

La investigación comenzó en febrero tras una denuncia anónima recibida por CrimeStoppers, que alertaba sobre la venta de imitaciones de marcas de lujo en una vivienda de Northwest 81st Terrace.

Los detectives rastrearon la cuenta de Instagram vinculada a la acusada y realizaron compras encubiertas: un bolso Louis Vuitton adquirido por 211 dólares (cuando el original cuesta alrededor 1 460 dólares) y una cartera Gucci por 230 dólares (su precio real supera los 1 150 dólares). Representantes de las marcas confirmaron que las piezas eran falsificaciones.

El seguimiento financiero reveló que los pagos se canalizaban a través de la empresa Munekas Boutique LLC, registrada a nombre de Pérez-Labrada. Los registros de Zelle mostraron más de 570 depósitos entre noviembre de 2025 y abril de 2026, por un monto total superior a 112 mil dólares.

La vivienda convertida en boutique

En julio, los agentes ejecutaron una orden de registro en el domicilio de la acusada y hallaron una habitación transformada en una tienda minorista improvisada, con artículos exhibidos en perchas y estantes. Durante el operativo, incluso llegó una compradora para adquirir mercancía falsificada.

Además, Pérez-Labrada mantenía una unidad de almacenamiento en NW 84th St., donde se incautaron más productos. En total, los investigadores decomisaron 2.300 artículos falsificados de más de 20 marcas de lujo como Balenciaga, Chanel, Dior, Gucci, Louis Vuitton y Prada. El valor estimado de la mercancía, si hubiera sido auténtica, rondaría los 1 743 045 dólares.

No era la primera vez que Pérez-Labrada enfrentaba cargos similares. En julio de 2025, las autoridades ya habían decomisado más de mil artículos falsificados de Louis Vuitton en la misma dirección, con un valor estimado superior al millón de dólares. En esa ocasión fue liberada, pero un año después volvió a ser descubierta operando a mayor escala.