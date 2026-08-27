Estados Unidos denuncia abuso de visas diplomáticas para pedir asilo

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, reveló un presunto abuso de funcionarios de distintos países que, con visa oficial o diplomática, solicitaron, entre 2019 y 2023, la condición de asilo acusando persecución de sus propios gobiernos.

Al mostrar un par de gráficas en donde muestra que en el caso de una nación-sin mencionar su nombre por estarlo manejando de forma diplomática, dijo-420 funcionarios a quienes se les expidió visa diplomática u oficial, pidieron asilo, estando en territorio norteamericano, lo que señaló representa un abuso sistemático al sistema de asilo en la Unión Americana.

Para ser claros, estas son visas que permitieron a sus titulares ingresar a nuestro país por motivos diplomáticos u oficiales EN NOMBRE DEL GOBIERNO DE SU PAÍS DE ORIGEN (en términos técnicos, visas “A” y “G”). Bueno, resulta que muchos de ESTAS personas solicitaron asilo en nuestro país.

Personas que se les permitió ingresar a nuestro país en representación de un gobierno extranjero afirmaron que debían ser autorizadas a quedarse porque enfrentaban persecución POR ESE MISMO GOBIERNO”.

Explico que en la revisión que hicieron los oficiales del Departamento de Estado al sistema de Visas Diplomáticas y Visas Oficiales detectaron esta situación irregular, particularmente entre los años 2019 y 2023, fechas en los que también se registró el mayor número de ingresos irregulares de migrantes a Estados Unidos.

El subsecretario Landau acompañó su posteo en redes sociales con un par de gráficos. El primero de ellos muestra la cantidad de casos de funcionarios de 10 países con este tipo de visas que pidieron asilo (clasificado como un evento “I-589”).

El mayor caso es el de una nación-no se da el nombre-con 420 casos, así como otros dos con más de 200, y otros siete con entre 112 y 77 peticiones de asilo con visa diplomática u oficial.

En la segunda gráfica se muestra el mismo fenómeno en términos porcentuales donde hay un país del que el 17.25 por ciento de todas las personas que ingresaron con visas diplomáticas u oficiales solicitaron asilo, y otros dos países que tuvieron más del 10 por ciento.

Decir que estos gráficos destacan un abuso sistémico de nuestro sistema de asilo sería quedarse corto. Pero ya no más.