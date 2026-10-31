Demócratas se perfilan para ganar el control del Senado en las elecciones intermedias

La intención de voto concede que los demócratas también ganarán la mayoría en el senado, de acuerdo con tendencias registradas este fin de semana previo a las elecciones intermedias de este martes.

Los demócratas tienen 60 por ciento de oportunidades de ganar el senado, contra 40 por ciento que tienen en intención de votos los republicanos, de acuerdo con un sondeo diario que ha registrado el portal noticioso The Hill.

Los demócratas tienen 80 por ciento de oportunidades de ganar la mayoría en el congreso, contra el 20 por ciento que conservan los republicanos.

Mientras que las noticias acerca de una creciente probabilidad de que los demócratas ganaran la cámara baja o congreso han sido regulares durante un par de meses, en estos últimos días se ha disparado la intención de voto que les concedería también el senado.

El promedio de docenas de encuestas, incluidas las consultoras de los propios republicanos, en RealClearPolitics, concede a los demócratas 51.4 contra 43.2 de los republicanos de posibilidades de ganar la mayoría en el senado el 3 de noviembre.

En declaraciones sin precedentes, el senador texano Ted Cruz advirtió la noche del viernes que los republicanos podrían perder ocho escaños en el senado este martes. Dijo que hay diez puestos senatoriales en juego esta elección y en 80 por ciento tienen tendencia demócrata.

Kalshi este sábado marcaba por 72 por ciento a los demócratas como favoritos para tener mayoría en el senado en las elecciones de este martes.

Kalshi es un mercado en que se apuesta legalmente sobre cualquier tema regulado por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC).

CNN dice que hay cuatro contiendas que definirán la mayoría en el senado, Michigan, Texas, Maine y Kansas. Mientras que considera que un triunfo demócrata es más claro para Michigan, los otros tres estados están en disputa reñida.

Elon Musk, por dar un ejemplo, recién inyectó 500 millones de dólares en Texas, más contra el demócrata James Talarico que en favor del republicano Ken Paxton, porque Talarico impediría que se abran centros de datos de inteligencia artificial en ese estado.