Marco Rubio asegura que EU no participó en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el gobierno estadounidense no intervino en los preparativos que permitieron a Flávio Bolsonaro abandonar Brasil, aunque confirmó que Washington autorizó su ingreso al país cuando llegó a territorio estadounidense.

Durante una rueda de prensa en Atlanta, Georgia, Rubio explicó que el senador brasileño ya contaba con una visa válida y que la decisión final fue permitir su entrada a Estados Unidos.

Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país”, declaró Rubio.

La salida de Flávio Bolsonaro generó controversia en Brasil debido al recorrido que siguió antes de arribar a Estados Unidos.

Según registros migratorios, el legislador ingresó a Argentina el 27 de octubre junto con su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

Posteriormente, la familia abordó un vuelo privado desde Puerto Iguazú hacia Guayaquil, Ecuador, y desde ese país continuó viaje con destino a Miami.

Las autoridades migratorias argentinas señalaron que todos los integrantes de la familia presentaron documentación válida y no registraban restricciones legales para ingresar al país.

Brasil investiga su salida del país

La polémica surgió después de que el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenara la entrega de los pasaportes de Bolsonaro dentro de una investigación por presunto lavado de dinero.

Además, el magistrado había establecido una prohibición para abandonar el territorio brasileño.

Sin embargo, la Policía Federal de Brasil informó posteriormente que no cuenta con un registro oficial de la salida del senador.

Ante la situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para solicitar información sobre el ingreso y tránsito de Bolsonaro por territorio argentino.

Fuentes diplomáticas señalaron que el encuentro tuvo carácter informativo y no constituyó una protesta formal por parte del gobierno brasileño.

La administración del presidente Javier Milei aseguró que el legislador ingresó sin alertas internacionales ni restricciones registradas en los sistemas migratorios.

Bolsonaro denuncia persecución política

Tras llegar a Miami, Flávio Bolsonaro reapareció en una transmisión en vivo a través de redes sociales, donde negó que su salida del país fuera una señal de debilidad.

El senador denunció una presunta persecución política en su contra y aseguró que mantiene sus aspiraciones políticas futuras.

Durante la transmisión también cuestionó el proceso electoral brasileño y acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de utilizar recursos estatales durante la campaña electoral.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de buscar nuevamente la presidencia de Brasil antes de las elecciones previstas para 2030.