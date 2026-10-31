Sentencian en Estados Unidos a integrante del Cártel del Noreste por tráfico de migrantes

Las autoridades de Estados Unidos informaron la sentencia contra Miguel Ángel Delgado Guzmán, señalado como integrante del Cártel del Noreste, por su participación en actividades relacionadas con el tráfico de migrantes.

De acuerdo con la información oficial, Delgado Guzmán fue condenado a 36 meses de prisión, equivalentes a tres años de cárcel.

Las investigaciones señalan que el acusado intentó trasladar migrantes de manera irregular hacia territorio estadounidense.

Según los reportes de las autoridades, el intento derivó en una persecución de la camioneta que conducía. Durante la huida, el vehículo terminó volcado, lo que permitió la captura del sospechoso.

Las autoridades compartieron fotografías del operativo en las que se observa a Miguel Ángel Delgado Guzmán esposado y bajo custodia de agentes de seguridad.

En las imágenes también aparece la camioneta involucrada en los hechos, con daños visibles tras la volcadura, incluyendo golpes en la carrocería y el despliegue de una bolsa de aire.

El caso forma parte de las investigaciones y procesos impulsados por las autoridades estadounidenses contra organizaciones criminales vinculadas al tráfico de migrantes y otras actividades ilícitas en la frontera.

Las agencias de seguridad mantienen operativos enfocados en desarticular estructuras asociadas a grupos del crimen organizado que participan en el traslado irregular de personas hacia Estados Unidos.