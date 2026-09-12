Sujetos son amarrados en pleno vuelo a Qatar tras amenazar a la tripulación con llevar un arma

Dos pasajeros de Virgin Australia tuvieron que ser esposados a sus asientos después de proferir amenazas violentas durante un vuelo con destino a Medio Oriente, operado por Qatar Airways. El incidente ocurrió el viernes 11 de septiembre en el vuelo VA7, que despegó de Melbourne, Australia, con destino a Doha, Qatar.

De acuerdo con testigos, los hombres se mostraron “sumamente agitados e inquietos” desde el momento en que abordaron el avión. La situación se agravó unas seis horas antes del aterrizaje, cuando comenzaron a discutir y pelear, llegando incluso a afirmar que portaban un arma.

Un video difundido en Instagram por la presentadora Jacqui Felgate muestra a miembros de la tripulación forcejeando con los pasajeros durante lo que describió como una experiencia “aterradora”.

Fue muy aterrador, estos tipos estaban completamente agitados y agresivos. Mis respetos a los auxiliares de vuelo de Qatar Airways; estuvieron pendientes de ellos durante unas 10 horas seguidas y vi cómo agredían físicamente a un par de ellos. Realmente no podían hacer mucho más”

En un comunicado enviado a la revista PEOPLE, la aerolínea confirmó lo ocurrido:

Podemos confirmar que dos pasajeros varones se vieron involucrados en una pelea a bordo del vuelo VA7 de Melbourne a Doha el viernes, operado por Qatar Airways. Ambos pasajeros fueron reducidos y, a su llegada a Doha, fueron entregados a las autoridades locales”

La compañía añadió que “la seguridad y el bienestar de nuestra tripulación y pasajeros siguen siendo nuestra máxima prioridad”.

Los dos hombres fueron arrestados por las autoridades locales al aterrizar en Qatar. Hasta el momento, no se han revelado sus identidades ni los cargos que podrían enfrentar.