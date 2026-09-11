Corea del Norte lanza misiles tras ejercicios navales de Seúl y Washington

Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos este sábado, informó el gobierno surcoreano, un día después de que este último concluyera cinco días de ejercicios marítimos conjuntos con Estados Unidos y Japón.

El mes pasado, Pyongyang criticó duramente los planes para las llamadas maniobras "Freedom Edge" en aguas internacionales frente a las costas de Corea del Sur, al calificarlas de "amenaza" para Corea del Norte y otros países de la región.

El sábado, las fuerzas armadas de Seúl detectaron "múltiples misiles balísticos de corto alcance lanzados desde la zona de Wonsan hacia el mar del Este", también conocido como mar de Japón, indicó el Estado Mayor Conjunto en un comunicado.

Los proyectiles fueron detectados alrededor de las 05:20 local y recorrieron unos 250 kilómetros, agregaron.

Las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos "han rastreado y compartido los acontecimientos relevantes desde la etapa inicial del lanzamiento y también han intercambiado información sobre el (...) misil con Japón", señaló el comunicado.

Corea del Norte ya había lanzado una andanada de cohetes al mar el 20 de agosto, a pesar de una apertura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que planeaba reunirse este año con el líder Kim Jong Un.

Ese lanzamiento por parte de Corea del Norte, país dotado del arma nuclear, se produjo mientras Corea del Sur y Estados Unidos llevaban a cabo una versión más breve de sus ejercicios militares anuales "Ulchi Freedom Shield", tras una orden de Trump de reducirlos.