“No necesitamos un policía” en Oriente Medio: Presidente de Irán sobre EU

La región de Oriente Medio no necesita un "policía", afirmó este sábado el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en referencia a Estados Unidos, país con el que Irán está en guerra, entre otras razones, por el control del estratégico estrecho de Ormuz.

No necesitamos un policía en la región: la integridad territorial y la seguridad regional solo podrán ser garantizadas por sus principales actores y por los países que la integran", señaló Pezeshkian durante un encuentro en India con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, al margen de la cumbre de los BRICS.

Irán fue atacado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. En represalia, el país bloqueó prácticamente el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial.

Irán endurece el control del estrecho de Ormuz

El control de esta vía estratégica para el comercio mundial, cuya navegación era libre y transcurría sin incidentes antes del inicio del conflicto, se ha convertido desde entonces en uno de los principales puntos de fricción de la guerra.

Irán exige ahora que los buques obtengan un permiso de sus autoridades y estudia un mecanismo para imponer un pago en concepto de "servicios marítimos", conjuntamente con el vecino Omán.

Las embarcaciones que no cumplen estas exigencias son blanco habitual de ataques iraníes, mientras que Estados Unidos bombardea esporádicamente las costas de Irán.

Pezeshkian dice que Irán no busca prolongar la guerra

"A pesar de todas las injusticias sufridas por nuestro pueblo, no deseamos la guerra ni su prolongación. La paz sigue siendo nuestra prioridad", añadió Pezeshkian, según declaraciones difundidas por la presidencia iraní.

Seis meses después del inicio de las hostilidades, el bloqueo del estrecho de Ormuz sigue contribuyendo a disparar los precios del petróleo. Esta semana, volvieron a superar el umbral simbólico de los 100 dólares por barril.

El estrecho de Ormuz se mantiene como uno de los puntos de fricción de la guerra, en medio de las tensiones por el control de esta vía estratégica para el comercio y el mercado energético mundial.

Con información de AFP.

*mcam