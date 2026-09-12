Niña de 11 años es detenida por asesinar a su hermano de 15 en EU

Una niña de 11 años fue arrestada en Edmond, Oklahoma, después de que su hermano de 15 años fuera encontrado muerto por un disparo dentro de la vivienda familiar. El caso ocurrió la tarde del miércoles 9 de septiembre, cuando agentes acudieron a la cuadra 1100 de Lapwing Road tras recibir un reporte de una persona herida.

La menor fue detenida durante la madrugada del jueves 10 de septiembre y trasladada a un centro de detención juvenil, donde quedó registrada bajo una acusación de asesinato en segundo grado, según informó el Departamento de Policía de Edmond.

La portavoz policial Emily Ward confirmó que la niña era la única otra persona presente en la vivienda cuando ocurrió el disparo. El adolescente habría sufrido una herida de bala en la cabeza, aunque las autoridades no han revelado públicamente cómo ocurrió el incidente ni quién era propietario del arma.

De acuerdo con una grabación citada por ABC News, la madre de los menores informó a los servicios de emergencia que su hija la había llamado para decirle que alguien había disparado contra su hermano. La mujer no se encontraba en casa al momento de los hechos.

La policía señaló que no divulgará información que permita identificar a los menores, y hasta ahora no se ha establecido un posible motivo. La Fiscalía del Condado de Oklahoma será la encargada de determinar si presenta formalmente cargos contra la niña.

Vecinos del área dijeron a News 9 que los hermanos parecían mantener una relación cercana. Una residente describió a la niña como “dulce”, mientras que otro habitante, Richard New, aseguró que el caso sorprendió a la comunidad.

Los padres siempre parecían amables, los niños parecían amables”

La Policía de Edmond calificó el hecho como una situación “desgarradora” y expresó sus condolencias a la familia mientras continúan las investigaciones.