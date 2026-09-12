Un tren regional con 186 pasajeros a bordo se descarriló la noche del viernes en la localidad de Oissel, entre Rouen y Caen, Francia. El accidente dejó 44 personas lesionadas que recibieron atención médica en el lugar y una pasajera de 18 años evacuada en estado crítico.

La Fiscalía de Rouen informó que el siniestro ocurrió a las 19:45 horas. El maquinista fue sometido a pruebas de antidopaje que resultaron negativas. Según un testimonio policial, el tren circulaba a 140 km/h cuando impactó contra un objeto metálico abandonado en las vías.

Un pasajero identificado como Louis, de 24 años, relató a ICI Normandie que tras el impacto el tren sufrió fuertes sacudidas: “Se hicieron cada vez más fuertes, al punto de imposibilitarme para quedarme en mi asiento. Las ventanas se rompieron parcialmente y las piedras de la vía entraron en el vagón”.

El descarrilamiento de un tren en Oissel dejó 45 heridos; Fiscalía investiga posible sabotaje. AFP

El prefecto de Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini, explicó que se activó el plan Orsec “víctimas en masa” a las 20:00 horas para evacuar a los pasajeros atrapados. El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, informó que se desplegaron 140 bomberos, cinco equipos médicos y 80 vehículos para atender la emergencia.

La empresa ferroviaria SNCF Réseau suspendió el tráfico y cortó el suministro eléctrico de las vías para facilitar las maniobras de rescate.

De acuerdo con AFP, las líneas de investigación apuntan a un posible sabotaje, luego de que agentes de seguridad hallaran un fragmento de riel sobre las vías. La Fiscalía de Rouen abrió una investigación por lesiones graves, a cargo de la policía judicial. La fiscal adjunta Marie-Valérie Albert advirtió que la “investigación será larga”.