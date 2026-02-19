Suben a cinco los muertos por explosión de una pipa de gas en Chile

Al menos cinco personas murieron y otras 18 resultaron lesionadas tras la explosión de una pipa de gas LP registrada la mañana de este jueves en la comuna de Renca, al norte de Santiago de Chile.

La eplosión ocurrió en el cruce de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, una de las principales arterias de la capital, y generó una extensa movilización de equipos de emergencia.

El estallido se produjo poco después de las 8:00 horas locales, cuando el camión que transportaba gas líquido perdió el control, chocó contra una barrera de contención y terminó volcado. La colisión provocó una fuga de combustible que minutos después derivó en una potente explosión, cuya onda expansiva alcanzó vehículos que transitaban por la autopista y zonas industriales cercanas.Fuga de gas y explosión masiva en plena autopista

Un camión que transportaba gas líquido, por causas que se están investigando, el conductor pierde el control del camión y colisiona", dijo a periodistas el general de la policía Víctor Vielma.

Según las autoridades, al menos siete vehículos fueron impactados directamente por el fuego tras la explosión, aunque con el paso de las horas se contabilizaron más de 50 automóviles con distintos niveles de daño dentro del perímetro afectado. La onda expansiva se extendió entre 150 y 200 metros, de acuerdo con el comandante de bomberos a cargo del operativo.

El incendio también alcanzó un estacionamiento con varios automóviles, lo que complicó las labores de contención. Debido a que el contenedor aún mantenía una cantidad considerable de gas LP, se ordenó la evacuación preventiva del sector ante el riesgo de una segunda explosión.

En el amplio perímetro restringido, 25 compañías de bomberos trabajaron durante horas en el enfriamiento del tanque y en el consumo controlado de las llamas para evitar nuevos focos de riesgo. Las labores se extendieron hasta la tarde, mientras la Fiscalía iniciaba las diligencias para esclarecer las causas del accidente.

La hipótesis es determinar si hubo una infracción a las normas del tránsito por parte de uno o varios de los conductores", señaló la fiscal Macarena Cañas, quien confirmó la muerte del chofer del camión perteneciente a la empresa Gasco.

El camión perdió el control, chocó y volcó antes de que la fuga de combustible provocara una explosión masiva. REUTERS

La compañía informó que pondrá a disposición toda la información necesaria para colaborar con la investigación.Víctimas en estado crítico y riesgo de que aumente el saldo

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, informó que cinco de los heridos permanecen en riesgo vital debido a la gravedad de sus quemaduras.

“Es probable que el número de víctimas aumente durante las próximas horas, pero los equipos médicos están priorizando su atención”, señaló.

Más temprano, el gobernador metropolitano de Santiago, Claudio Orrego, había advertido que la situación era crítica para varios lesionados.

Hay cinco personas de gravedad y una tiene el cuerpo 100 por ciento quemado con riesgo vital inminente (…). De las otras cuatro personas estamos hablando de un 60 por ciento (quemado), que todavía es tratable pero de extrema gravedad", relató.

Orrego también indicó que en el conteo preliminar se registraron decenas de vehículos afectados en el entorno del siniestro y que la mitad de los heridos presentaban cuadros de gravedad.

La explosión no solo dejó víctimas fatales y lesionados, sino que reavivó el debate sobre la seguridad en el transporte de materiales peligrosos en zonas urbanas densamente transitadas. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen acordonado el sector para completar peritajes y garantizar que no exista riesgo adicional para la población.

Con información de Reuters.