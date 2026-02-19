Una pipa de gas LP explotó en la comuna de Renca, al norte de Santiago de Chile, provocando una tragedia que dejó cuatro personas fallecidas y al menos diez heridas. El estallido ocurrió en el cruce de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, una de las principales vialidades de la capital chilena.

De acuerdo con las primeras declaraciones del general de Carabineros Víctor Vielma, el operador de la unidad perdió el control, se estrelló contra una barrera de contención y volcó. El impacto generó una fuga de combustible que derivó en la explosión, afectando directamente a siete vehículos que transitaban por la zona.

Evacuación y riesgo de nuevas explosiones

Las autoridades informaron que aún quedaba una cantidad considerable de gas LP en el contenedor, lo que obligó a evacuar el área ante el riesgo de una segunda explosión. Las llamas alcanzaron un estacionamiento lleno de automóviles, lo que complicó las labores de emergencia.

La explosión de una pipa de gas LP en Renca, Santiago, dejó cuatro muertos y diez heridos; 25 compañías de bomberos participaron en el operativo. AFP

Un total de 25 compañías de bomberos participaron en el operativo para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras zonas. Hasta el momento no se ha dado a conocer la cifra final de daños materiales.

Víctimas y heridos en estado crítico

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, informó que cinco de los diez heridos se encuentran en riesgo vital debido a la gravedad de las quemaduras. “Es probable que el número de víctimas aumente durante las próximas horas, pero los equipos médicos están priorizando su atención”, señaló.

Por su parte, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, indicó que cinco de los heridos son adultos y advirtió que la cifra de fallecidos podría incrementarse conforme avancen las revisiones en la zona del desastre.

Las autoridades chilenas ya iniciaron una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente. Aún no se ha determinado si el operador perdió el control por una falla mecánica o por otra circunstancia.