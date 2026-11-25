Por David Shepardson

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) autorizó a SpaceX, la empresa de Elon Musk, a desplegar una constelación de un millón de satélites destinados a centros de datos en el espacio, informó la agencia el miércoles.

A principios de este año, SpaceX solicitó permiso para desplegar hasta un millón de módulos informáticos orbitales con el fin de procesar enormes cantidades de datos que se utilizarían en la Tierra. La FCC dijo que aprobaba la constelación "Starmind" de SpaceX para ayudar a satisfacer la demanda de computación para inteligencia artificial, en rápido crecimiento.

Según los términos del permiso, SpaceX deberá iniciar el despliegue a más tardar en noviembre de 2033, colocar el 10% del número máximo —es decir, 100 mil satélites— a más tardar en noviembre de 2035 y alcanzar el 50% para noviembre de 2038, según la FCC.

La aprobación de la solicitud permitirá a SpaceX "ser pionera en una tecnología emergente que impulse el liderazgo estadunidense en el espacio y la inteligencia artificial", añadió la FCC.

Los centros de datos son la columna vertebral física de la inteligencia artificial y requieren enormes cantidades de energía.

Al aprovechar directamente la energía solar, casi constante y con escasos costos de funcionamiento y mantenimiento, estos satélites lograrán una eficiencia energética y de costos transformadora, al tiempo que reducirán significativamente el impacto medioambiental asociado a los centros de datos terrestres", explicó SpaceX a la FCC.

No estaba claro si SpaceX pondría un millón de satélites en el espacio, donde actualmente solo hay 17 mil. Los operadores de satélites a veces solicitan autorización para un número mayor de satélites del que pretenden desplegar, con el fin de ganar flexibilidad en el diseño.

SpaceX solicitó autorización para 42 mil satélites Starlink antes de comenzar el despliegue de ese sistema. La red, en expansión, cuenta actualmente con algo más de 11 mil satélites en el espacio.

La solicitud de SpaceX apuesta fuertemente por la reducción de los costos de Starship, el cohete reutilizable de próxima generación que la empresa está desarrollando, para facilitar el despliegue de los satélites.

Leo, la unidad de satélites rival de Amazon, y otros han criticado el plan, al sugerir que era poco probable que SpaceX desplegara todos los satélites y que hacerlo podría llevar siglos. El presidente de la FCC, Brendan Carr, rechazó esas críticas en marzo.

Amazon debería centrarse en poner orden en su propia casa con sus propios lanzamientos y su propia constelación de satélites, en lugar de preocuparse por otras empresas que, de hecho, están lanzando satélites al ritmo y la cadencia que lo hace SpaceX", dijo Carr.

La FCC indicó que también aprobó las solicitudes de SpaceX para reforzar su red óptica mediante la autorización de comunicaciones adicionales.