SpaceX intenta por primera vez recuperar el propulsor y la nave del Starship en un mismo vuelo

La empresa aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, se preparaba este viernes para lanzar una misión en la que intentará que las dos partes del cohete Starship, el propulsor y la nave espacial, regresen a la base de lanzamiento para ser reutilizadas.

El colosal cohete de 124 metros, el más grande del mundo, fue pensado para hacer viajes a la Luna y Marte y para transportar desde satélites hasta centros de datos al espacio.

El plan: atrapar propulsor y nave en vuelo

La empresa ya logró en tres ocasiones la recuperación de la etapa inferior de Starship, el propulsor llamado Super Heavy. En esta misión intentará que la cápsula Starship, que da nombre a todo el conjunto, también regrese a la base de lanzamiento para ser atrapada en vuelo por unos brazos metálicos.

Clayton Swope, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), subrayó que lograrlo constituiría un avance importante. Con Starship, añadió, SpaceX busca obtener un vehículo totalmente reutilizable.

"(...) concretar el santo grial de los lanzamientos espaciales, al obtener un vehículo totalmente reutilizable, lo que nadie ha logrado hasta ahora", añadió el experto.

Para este ensayo, el número 15, el despegue está previsto desde la base de SpaceX en Texas a las 16:45 hora local (22:45 GMT), en un vuelo que se prevé que dure más de 22 horas.

Aunque las condiciones meteorológicas parecían ideales el viernes, todavía faltaba el visto bueno de la FAA, el regulador estadunidense de la aviación civil.

Una maniobra más compleja y arriesgada

Una vez en vuelo y tras la separación de las dos etapas, un poco más de seis minutos después del despegue, el propulsor comenzará a descender. Como ya ha hecho en tres ocasiones, unos gigantescos brazos mecánicos atraparán el propulsor a poca distancia del suelo.

La etapa superior continuará su trayectoria para alcanzar la órbita terrestre y se espera que dé alrededor de 14 vueltas a la Tierra antes de regresar el sábado.

Aunque parezca una maniobra similar, es mucho más compleja, ya que la nave volverá mucho más rápido y desde una altura mucho mayor.

Kathleen Curlee, analista espacial de la Universidad de Georgetown, explicó a la AFP que dos millones de piezas en movimiento deberán funcionar todas correctamente para que la recuperación sea un éxito.

SpaceX solo intentará estas maniobras si todos los indicadores están en verde, ya que la pérdida de control de cualquiera de las etapas del cohete podría ser muy peligrosa.