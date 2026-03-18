Delcy Rodríguez anuncia la destitución del ministro de Defensa de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles la destitución del general Vladimir Padrino López, quien ocupaba el cargo de ministro de Defensa desde hace más de una década. En su lugar fue designado el general Gustavo González López, quien asumirá como nuevo titular del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Rodríguez comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde escribió: “Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa”. En el mismo mensaje agradeció a Padrino López por su “entrega” y “lealtad a la Patria”, destacando su papel como “primer soldado en la defensa del país” durante todos estos años.

Trayectoria de Vladimir Padrino López

El general Padrino López había sido una figura central dentro del aparato militar venezolano, ocupando el cargo de ministro de Defensa desde 2014.

Durante su gestión, se convirtió en uno de los hombres de confianza del chavismo y en un actor clave en la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder político. Su salida marca el fin de un ciclo de más de diez años al frente de la institución castrense.

El nuevo ministro

El general Gustavo González López es conocido por su papel en organismos de seguridad e inteligencia del Estado. Su designación refuerza la presencia de militares de alto rango en posiciones estratégicas dentro del gobierno de Rodríguez, en un contexto de tensiones políticas internas y externas.

¿Cuál es la situación actual de Venezuela?

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, Venezuela atraviesa una crisis política y humanitaria marcada por la incertidumbre institucional, la pugna de poder dentro del chavismo y el impacto económico de la intervención.

La operación militar en Caracas que culminó con la detención de Maduro en Fuerte Tiuna dejó un vacío de poder inmediato. El chavismo se fragmentó entre quienes respaldan a Delcy Rodríguez, considerada la figura de continuidad, y sectores militares que buscan reorganizar el mando. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, ha intentado mantener la narrativa de resistencia, mientras la oposición exige un proceso de transición supervisado por organismos internacionales.

La captura de Maduro no resolvió la crisis estructural del país. Venezuela sigue enfrentando escasez de alimentos, medicinas y combustible, agravada por la incertidumbre política y la falta de claridad sobre quién ejerce el poder real. Organizaciones humanitarias reportan que más de 7 millones de venezolanos continúan en condición de migrantes o refugiados en países vecinos, mientras dentro del territorio nacional los servicios básicos funcionan de manera irregular.

Washington ha insistido en que la detención de Maduro responde a cargos de terrorismo y narcotráfico, y que el proceso judicial en Nueva York busca sentar un precedente contra líderes acusados de sostener redes criminales.

Sin embargo, la relación con figuras como Delcy Rodríguez se mantiene tensa. Estados Unidos la considera parte del entramado chavista que debe ser investigado, mientras ella se ha convertido en la principal voz de denuncia contra la intervención militar, acusando a Washington de violar la soberanía venezolana.

Con información de Reuters.