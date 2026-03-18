Un hombre fue arrestado en Tailandia tras ingresar ilegalmente al recinto de Moo Deng, el hipopótamo pigmeo que se convirtió en sensación de internet desde 2024. El hecho ocurrió en el zoológico abierto de Khao Kheow, ubicado a 96 kilómetros de Bangkok, y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, acumulando más de 3.1 millones de visualizaciones.

Según explicó Narongwit Chodchoy, director del zoológico, el sospechoso entró al recinto el martes por la noche, cuando no había visitantes y los cuidadores estaban ausentes. Permaneció allí por casi dos minutos antes de ser descubierto y detenido.

En el video se observa a un sujeto con gorro negro, lentes de sol, camiseta sin mangas verde y shorts color café dentro del espacio que alberga a Moo Deng y a su madre, Jona. El hombre se acercó varias veces a los hipopótamos mientras sostenía una tableta, aparentemente grabando o tomando fotografías. Aunque no intentó tocarlos, los animales mostraron signos de estrés y fueron trasladados a observación, donde se confirmó que se encuentran en buen estado.

Las autoridades informaron que el hombre fue acusado inicialmente de allanamiento de morada, aunque la investigación sigue abierta y podrían añadirse más cargos. La identidad del sospechoso no fue revelada, pero se indicó que continuará su proceso en libertad tras pagar una fianza. El zoológico anunció que agotará todas las instancias legales para sancionar la intrusión y reforzar la seguridad en sus instalaciones.

Moo Deng, estrella digital

Moo Deng se convirtió en un fenómeno viral desde su nacimiento en 2024, con millones de seguidores en redes sociales que siguen sus rutinas y videos. Su popularidad ha convertido al zoológico de Khao Kheow en un punto de atracción internacional, y cualquier incidente relacionado con el hipopótamo genera gran repercusión mediática.

Los hipopótamos pigmeos son una especie endémica de África Occidental, especialmente en Liberia, Sierra Leona, Guinea y Costa de Marfil. A diferencia de Moo Deng, suelen ser tímidos y solitarios, con hábitos nocturnos que dificultan su observación en estado silvestre. Se estima que apenas 2,500 individuos sobreviven en libertad, amenazados por la deforestación y la pérdida de hábitat.

Estos animales alcanzan cerca de un metro de altura y pueden pesar más de 250 kilogramos, muy por debajo del hipopótamo común que supera los 1,500 kg. Su dieta se compone de hierbas, raíces, brotes de árboles y frutas, y pasan alrededor de seis horas al día alimentándose.

Reacción del zoológico

El zoológico de Khao Kheow, que alberga más de dos mil animales, destacó que ninguno de los hipopótamos resultó herido, aunque sí estaban visiblemente asustados por el encuentro. La administración aseguró que reforzará las medidas de seguridad y que continuará con acciones legales contra el responsable, subrayando la importancia de proteger tanto a Moo Deng como a su madre Jona, considerados símbolos de conservación y atracción turística.