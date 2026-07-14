Un solo fósil permitió identificar una nueva especie de dinosaurio en Tailandia

El hallazgo de un solo hueso fosilizado ha permitido a un grupo internacional de paleontólogos identificar una especie de dinosaurio hasta ahora desconocida para la ciencia. Se trata de Uragasaurus kalasinensis, un enorme saurópodo de cuello largo que vivió hace aproximadamente 150 millones de años durante el Jurásico Tardío y cuyos restos fueron encontrados en el noreste de Tailandia.

El descubrimiento, publicado en la revista científica Scientific Reports, convierte a este ejemplar en el primer mamenquisaúrido descrito formalmente en Tailandia y amplía el conocimiento sobre la distribución de estos gigantes herbívoros en Asia, un grupo que hasta ahora se conocía casi exclusivamente por fósiles encontrados en China.

Un fósil único revela una nueva especie de dinosaurio gigante

El fósil que permitió identificar a la nueva especie corresponde a una vértebra dorsal anterior excepcionalmente bien conservada, recuperada en el yacimiento de Phu Noi, dentro de la Formación Phu Kradung, una de las zonas paleontológicas más importantes del sudeste asiático.

El equipo encabezado por Apirut Nilpanapan, de la Universidad de Mahasarakham, determinó que el hueso presentaba una combinación de características anatómicas nunca antes observadas en otro mamenquisaúrido. Entre ellas destacó una peculiar estructura ósea en forma de "Y", suficiente para establecer un nuevo género y una nueva especie.

Uragasaurus kalasinensis vivió hace aproximadamente 150 millones de años durante el Jurásico Tardío. Scientific Reports

Además del análisis externo, los investigadores realizaron tomografías computarizadas para examinar el interior del fósil sin dañarlo. El estudio reveló un complejo sistema de cavidades internas separadas por finos tabiques óseos, evidencia de un sistema de sacos de aire que ayudaba a reducir el peso del esqueleto sin perder resistencia.

Esta adaptación resultaba fundamental para sostener el enorme cuello de estos dinosaurios, que podían superar las 15 toneladas de peso y alcanzar dimensiones extraordinarias.

Hasta ahora, la mayoría de los integrantes de la familia de los mamenquisaúridos habían sido identificados en provincias chinas como Sichuan y Xinjiang. El descubrimiento en Tailandia demuestra que estos animales también se distribuyeron ampliamente por otras regiones del continente asiático durante el Jurásico.

Tailandia fortalece su papel en la paleontología de Asia

El nombre Uragasaurus combina el término sánscrito "uraga", que significa serpiente, en referencia a su larguísimo cuello, con la palabra griega "saurus", que significa lagarto. El nombre específico kalasinensis homenajea a la provincia de Kalasin, donde fue localizado el fósil.

Aunque el hallazgo se limita a una sola vértebra, los especialistas destacan que su excelente estado de conservación proporcionó información suficiente para distinguir a este dinosaurio de cualquier otra especie conocida.

Los análisis filogenéticos sitúan a Uragasaurus kalasinensis cerca de la base del árbol evolutivo de los mamenquisaúridos, lo que aporta nuevos datos sobre la evolución temprana de este grupo de saurópodos y confirma que existían diferencias anatómicas importantes entre sus representantes más antiguos.

El descubrimiento también ayuda a precisar la antigüedad de la Formación Phu Kradung. Debido a la ausencia de capas volcánicas que permitan una datación radiométrica directa, los fósiles encontrados en esta región representan una referencia clave para establecer su cronología. La presencia de Uragasaurus respalda que estos sedimentos corresponden al Jurásico Tardío, hace alrededor de 150 millones de años.

Investigadores utilizaron tomografías para analizar el interior del fósil sin dañarlo. Scientific Reports

El sitio de Phu Noi ya era reconocido por albergar una gran diversidad de fósiles de vertebrados, incluidos peces, tortugas, cocodrilos y otros dinosaurios. Con esta nueva especie, la región refuerza su importancia científica y se consolida como una de las principales ventanas para comprender la evolución de la fauna jurásica del sudeste asiático.

Los investigadores consideran que este hallazgo amplía significativamente la distribución geográfica conocida de los mamenquisaúridos y aporta nuevas evidencias sobre las conexiones biológicas que existieron entre distintas regiones de Asia durante el Jurásico Tardío, cuando estos enormes dinosaurios dominaban los ecosistemas terrestres del continente.