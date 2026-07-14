Irán advierte que Ormuz seguirá cerrado hasta que EU detenga sus ataques

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron que el estratégico estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que cesen los "actos de agresión" de Estados Unidos, que lanzó nuevos ataques contra Irán y restableció el bloqueo a sus puertos.

"Las operaciones de represalia de los combatientes continuarán, y el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos ponga fin a sus actos de agresión", indicó el ejército ideológico de la república islámica en un comunicado difundido por la televisión estatal iraní Irib.

El enemigo (...) también debe esperar el cierre de otras vías de exportación de petróleo y gas que sirven a los intereses de Estados Unidos y sus aliados", continuó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC).

"Las exportaciones de petróleo y gas de la región serán accesibles para todos o para nadie", añadió.

Estados Unidos lanzó el martes por la noche nuevos bombardeos contra Irán y reimpuso su bloqueo a los puertos de la república islámica, que ha respondido con ataques hacia objetivos vinculados con Washington en los países del Golfo.

Ormuz concentra tensión energética

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el principal punto de fricción del conflicto entre Estados Unidos e Irán debido a su importancia para el comercio mundial de hidrocarburos.

Por este corredor marítimo, ubicado entre Irán y Omán, transita habitualmente cerca del 20 por ciento del petróleo crudo y una proporción significativa del gas natural licuado comercializados en el mundo, lo que convierte cualquier interrupción en una amenaza para el suministro energético global.

La nueva crisis se intensificó tras los ataques lanzados por Estados Unidos contra Irán durante la última semana, seguidos por la reimposición del bloqueo a puertos iraníes.

En respuesta, Teherán incrementó sus operaciones militares en el golfo Pérsico y anunció el cierre del estrecho, una medida que ha elevado la preocupación entre gobiernos, navieras y empresas energéticas por el riesgo de una interrupción prolongada del tránsito marítimo.

El cierre de Ormuz tendría consecuencias inmediatas para la economía mundial. Analistas advierten que una reducción sostenida del flujo de petróleo y gas por esta ruta podría provocar un aumento en los precios internacionales de la energía, encarecer los combustibles y elevar los costos del transporte marítimo, además de afectar las cadenas globales de suministro en numerosos sectores industriales.

La escalada también ha motivado llamados de la comunidad internacional para evitar una ampliación del conflicto.

Diversos gobiernos han instado a mantener abierta la navegación comercial y a resolver la crisis mediante la diplomacia, al considerar que una confrontación prolongada en el golfo Pérsico pondría en riesgo la estabilidad económica mundial y la seguridad de una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta.