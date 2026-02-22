Solicitarán visa para búsqueda de Guthrie; esfuerzos en la frontera

TUCSON.— Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora realizarán una solicitud formal de visas humanitarias para apoyar a las autoridades estadunidense en los esfuerzos por localizar a Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión de NBC, Savannah Guthrie.

El colectivo, que tiene experiencia para encontrar restos humanos en fosas clandestinas, pero también en el rastreo de personas desaparecidas con vida, colaboran desde esta semana en la búsqueda en México de la mujer de 84 años, quien este domingo cumplirá 22 días desaparecida.

Guadalupe Tello, quien ha formado parte del colectivo durante cinco años desde la desaparición de uno de su hijos, dijo que comenzarán a buscar a Nancy Guthrie en ciudades y zonas aledañas al sitio de su desaparición.

“El colectivo Madres Buscadoras de Sonora ha encontrado a muchísimas personas con vida. Algunas madres nos organizamos y salimos a las calles a buscar, descartamos un área y vamos a otra. Platicamos con los habitantes, repartimos volantes y colgamos fichas de búsqueda con la foto de la persona que estamos tratando de localizar”, explicó la activista.

El Sheriff del Condado de Pima reforzó el acordonamiento de seguridad en torno a la residencia de Nancy Guthrie, ubicada en la zona de Catalina Foothills, al norte de Tucson, Arizona, a unos 106 kilómetros de la frontera con México.

Además, el Comisario pidió dejar la zona a los investigadores especialistas y el trabajo de búsqueda de la víctima en mano de profesionales.

Nancy Guthrie fue vista por última vez el sábado 31 de enero en su vivienda después de cenar con su hija mayor. La familia reportó su desaparición al día siguiente después que faltó a una cita con una amiga con quien iría a la iglesia.