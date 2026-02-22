Reforma de Milei: ¿retroceso o avance?; a un paso más de ser aprobada

El gobierno del presidente ultraliberal argentino Javier Milei está en la antesala de decretar una polémica reforma laboral que ha sido denunciada por las centrales sindicales y que dejaría desprotegidos a los empleados formales y más aun a los informales, como los repartidores de apps.

La Cámara de Diputados argentina aprobó pasada la medianoche del jueves el proyecto de ley, en un paso importante aunque no definitivo para su sanción, tras una jornada de huelga general en el país.

La norma había sido aprobada por el Senado la semana pasada, pero sufrió modificaciones de los Diputados, por lo que deberá volver a la cámara alta para su sanción definitiva antes del 1 de marzo, cuando Milei dé su discurso ante el Congreso para abrir sesiones ordinarias.

Milei celebró la aprobación en un comunicado publicado en X, donde señaló que la reforma está “destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”.

La reforma reduce indemnizaciones, facilita el despido, permite pagos en especies, extiende a 12 horas la jornada laboral, limita el derecho a huelga, habilita al empleador a exigir el fraccionamiento de las vacaciones, entre otros puntos.

El gobierno asegura que la ley reducirá la informalidad laboral, que alcanza a más de 40% del mercado de trabajo (6 millones de personas), e impulsará nuevos empleos al disminuir la carga impositiva al empleador.

El polémico artículo que reducía de 100% a 50% del salario la remuneración durante periodos de enfermedad fue eliminado por el oficialismo. Este artículo pretendía reducir el ausentismo y los costos para las empresas derivados de bajas prolongadas.

Entre las medidas más polémicas de la reforma laboral de Milei está la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, de las cuales quedarían excluidas el aguinaldo, las vacaciones, los bonos y otros conceptos que no sean de pago mensual.

En caso de litigio, el empleador podría abonar el monto en cuotas: hasta seis meses para grandes compañías y hasta 12 para pequeñas y medianas empresas.

El oficialismo sostiene que en Argentina se ha conformado una “industria del juicio laboral” en la que los jueces determinaban montos por despidos que multiplicaban los salarios por decenas de veces, lo que motivaba al empleado a recurrir a los tribunales.

Se establece también la jornada laboral diaria de hasta 12 horas, siempre y cuando haya un descanso semanal mínimo de 35 horas continuas. Para ello se establece el denominado “banco de horas” para compensar las horas extra con días libres o jornadas más cortas.

Además, se incorpora el concepto de “negociación dinámica”, que permite al empleador convenir nuevas condiciones posteriores a la firma del contrato con el trabajador.

La iniciativa permitiría fraccionar las vacaciones en períodos de mínimo siete días. La ley actual establece mínimo 14 días corridos para quienes tienen menos de cinco años de antigüedad.

Y en caso de huelga, se amplía el listado de actividades consideradas esenciales que deberán garantizar al menos 75% de sus servicios, como las telecomunicaciones, servicios portuarios, aduaneros y migratorias, educación y comercio.

Los sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) consideran estos cambios “regresivos” y “anticonstitucionales” y prometen llevar la reforma a la justicia, si la ley prospera.

“Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo”, aseguró la Oficina del Presidente en un comunicado tras la sanción en el Senado.

Algunos puntos

· Reducción de indemnizaciones por despido

· Jornadas laborales de hasta 12 horas

· “Negociación dinámica” entre empleador y empleado

· Pago de salario en moneda nacional o extranjera

· Restricciones al derecho a huelga

· Fraccionamiento de las vacaciones

Con información de AFP

Sin cambios para los repartidores de apps

La reforma laboral argentina mantiene sin cambios al sector de los trabajadores independientes de plataformas digitales, como Uber, Cabify, Rappi o Pedidos Ya, y rectifica que jurídicamente no son empleados.

El proyecto establece la figura de “prestador independiente” de servicio, por lo que los repartidores y choferes de aplicación serán considerados como trabajadores autónomos sin vínculo laboral con las empresas.

“Necesitamos reglas de juego claras que permitan el desarrollo de la economía de plataformas”, manifestó a la prensa argentina Gabriel Buenos, director de asuntos corporativos de Rappi, previo a la sesión de los diputados el jueves.

La ley contempla también algunos derechos y obligaciones para los trabajadores y las apps.

El chofer o repartidor es libre de elegir sus horarios y tiempo de conexión. Asimismo, debe cumplir con sus obligaciones fiscales y de sociales para poder acceder a las prestaciones del Sistema Nacional del Seguro Social.

Las plataformas, por su parte, se comprometen a no imponer cuotas mínimas de conexión de los prestadores de servicio, a contar con operadores que brinden ayuda en todo momento. Es libre de ofrecer prestaciones o seguros sin que eso implique relación laboral.

Israel González