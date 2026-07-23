Policía repele a manifestantes contra proyecto de resort vinculado a los Trump en Albania

ALBANIA.

La policía albanesa repelió con gases lacrimógenos y cañones de agua a manifestantes que intentaban acercarse al Parlamento este jueves en Tirana para protestar contra un proyecto turístico vinculado a la familia Trump y pedir la dimisión del primer ministro.

Desde el 31 de mayo, cada noche tienen lugar en la capital movilizaciones frente a la oficina del jefe de gobierno y del Legislativo, donde en varias ocasiones han lanzado huevos y harina contra los vehículos oficiales.

A primera hora del jueves se podía observar una fuerte presencia de policías, que activaron los cañones de agua contra los manifestantes después de que estos intentaran romper el cordón para acercarse al Parlamento. Algunos arrojaron huevos y piedras, constataron los periodistas de la AFP presentes en el lugar.

Los centenares de personas presentes también fueron dispersados con gases lacrimógenos.

Los manifestantes tenían previsto reunirse para protestar contra una subvención de 4 millones de euros (unos 4,5 millones de dólares) destinada al concierto del 4 de julio en Tirana de Kanye West, rapero estadounidense que ha provocado escándalo con sus comentarios antisemitas y canciones que glorifican a Adolf Hitler.

El Parlamento debía, según versiones no confirmadas, votar este subsidio solicitado por el gobierno del socialista Edi Rama para impedir la cancelación del evento y "evitar poner a Albania en un aprieto", según las palabras del primer ministro.

La concesión de esos fondos para este concierto en pleno movimiento de protesta ha sido considerada una provocación para muchos manifestantes.

Estas movilizaciones se desencadenaron al conocerse un proyecto de complejo turístico de lujo vinculado a la familia del presidente estadounidense, Donald Trump, en una zona natural protegida y una isla deshabitada.

Desde entonces aglutina la ira de una parte de la población que fustiga la "arrogancia del poder" y la corrupción, además de pedir la renuncia de Rama, según los lemas de los manifestantes.

En ausencia de un recuento independiente, es difícil saber cuántas personas protestan cada noche en la capital albanesa, pero hasta mediados de julio eran miles, de acuerdo con periodistas de la AFP presentes en el lugar. Últimamente las marchas han sido más dispersas.