Contradicen versión de los agentes en caso Lorenzo; “Ya me mataron”

Dos de los pasajeros que viajaban con el migrante mexicano Lorenzo Salgado, abatido a tiros el pasado 7 de julio en Houston por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), aseguraron que el elemento que le disparó no se encontraba en peligro y que el conductor estaba estacionando la camioneta cuando ocurrieron los hechos.

De acuerdo con los testimonios presentados ante una corte federal, Salgado Araujo reducía la velocidad para estacionarse cuando un agente abrió fuego contra el vehículo. Los acompañantes sostienen que los agentes estaban a los costados de la camioneta, no enfrente, como afirma el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“No había ni un solo agente detrás ni delante de nosotros, sólo estaban a los lados”, relató en declaraciones presentadas ante el tribunal uno de los pasajeros, identificado como José Trinidad Rojas Pliego, según Telemundo Noticias.

Los testigos declararon que una camioneta sin identificación comenzó a seguirlos y luego chocó el vehículo de Salgado Araujo; el DHS afirma lo contrario.

Rojas Pliego describió que los agentes del ICE sacaron a Salgado Araujo herido de bala del auto, lo esposaron y “lo arrojaron al suelo”. En algún momento, el migrante mexicano dijo: “Ya me mataron”.